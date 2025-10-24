Biểu dương lực lượng cứu nạn giải cứu 127 người dân mắc kẹt trong mưa lớn

Nhằm kịp thời ghi nhận, động viên hành động dũng cảm, không ngại hiểm nguy để cứu người của các lực lượng, Giám đốc Công an TPHCM đã biểu dương các lực lượng tham gia giải cứu thành công 127 người dân bị mắc kẹt trong cơn mưa lớn kéo dài.

Chiều 24-10, tại trụ sở Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 31 thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC-CNCH), Công an TPHCM đã tổ chức lễ biểu dương các lực lượng: Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 31, Đội Công tác CC và CNCH cơ sở 1 , Công an phường Bến Cát và lực lượng an ninh trật tự cơ sở.

Hình ảnh lực lượng cứu nạn cứu hộ dầm mưa, ngâm mình dưới nước giải cứu người dân bị mắc kẹt trong cơn mưa rạng sáng 23-10

Tại buổi lễ, Thượng tá Phan Huy Văn, Phó Giám đốc Công an TPHCM; Thượng tá Bùi Trung Hiếu, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC - CNCH, bà Trần Thị Thảo, Chủ tịch UBND phường Bến Cát đã tặng hoa biểu dương đến các tập thể và cá nhân có hành động dũng cảm, không ngại hiểm nguy để cứu người dân trong cơn mưa rạng sáng 23-10.

Bà Trần Thị Thảo tặng hoa cho lực lượng tham gia giải cứu 127 người dân mắc kẹt trong cơn mưa

Thượng tá Phan Huy Văn tặng hoa biểu dương tinh thần của lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Phan Huy Văn, Phó Giám đốc Công an TPHCM đã biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, dũng cảm cứu người của các tập thể, cá nhân.

Đây là sự động viên, khích lệ tinh thần kịp thời dành cho các lực lượng

Thượng tá Phan Huy Văn mong muốn các tập thể và cá nhân nêu gương tinh thần “Vì nhân dân quên mình , vì nhân dân hy sinh”, tiếp tục lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác phòng, chống thiên tai, bảo đảm an ninh trật tự, vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.

Trước đó, lãnh đạo phường Bến Cát cũng kịp thời có mặt chia sẻ, động viên tinh thần các gia đình chịu ảnh hưởng do ngập nước

Trước đó, sau trận mưa lớn đêm 22-10 và rạng sáng 23-10 khiến nhiều hộ dân phường Bến Cát, phường Long Nguyên bị ảnh hưởng. Ước tổng giá trị thiệt hại về tài sản khoảng 150 triệu đồng. Lãnh đạo phường Bến Cát cũng đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà và chia sẻ với các hộ dân bị ảnh hưởng.

Chiều 23-10, Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TPHCM đã có thư khen, biểu dương công tác cứu nạn, cứu hộ của Phòng Cảnh sát PCCC - CNCH (Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 31, Đội Công tác CC và CNCH cơ sở 1), Công an phường Bến Cát, lực lượng an ninh trật tự cơ sở, Ban chỉ huy quân sự đã không quản ngại nguy hiểm, dũng cảm cứu 127 người ra nơi an toàn trong cơn mưa lớn gây ngập lụt, đe dọa tính mạng của người dân tại khu vực phường Bến Cát.

