TPHCM: 127 người được đưa đến nơi an toàn trong trận ngập sâu gần 2m

Rạng sáng 23-10, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC-CNCH), Phòng PC07, Công an TPHCM đã kịp thời sơ tán 127 người, trong đó có nhiều trẻ em và người cao tuổi, mắc kẹt trong khu vực ngập sâu gần 2m tại phường Bến Cát.

Lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH hỗ trợ đưa người dân đến khu vực an toàn

Theo thông tin từ Phòng PC07, vào lúc 1 giờ 8 phút sáng cùng ngày, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 31 nhận được tin báo khẩn từ Trung tâm Thông tin Chỉ huy - PC07 về một vụ ngập nặng tại khu dân cư phường Bến Cát. Nguyên nhân do mưa lớn kéo dài gây ngập cục bộ nhiều tuyến đường và nhà dân.

Ngay khi nhận tin, lực lượng chức năng đã điều động 3 phương tiện (gồm 1 xe CNCH và 2 xe chữa cháy) cùng 20 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Lực lượng được huy động từ các tổ: Bến Cát (10 người), Hiệp An (5 người) và Bàu Bàng (5 người).

Lực lượng cứu hộ đã triển khai phương án cứu nạn tại nhiều điểm ngập sâu: Tại tổ 8, khu phố Cầu Đôi, cứu thành công 7 người; Khu vực gần Công ty TNHH Gỗ Mai Thanh và các nhà dân lân cận, hỗ trợ sơ tán 100 người; Khu phố 5, đưa 20 người ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Trong điều kiện mưa lớn, nước dâng nhanh, chảy xiết và ngập sâu gần 2m, các cán bộ, chiến sĩ đã nỗ lực vượt khó để đưa toàn bộ 127 người đến nơi an toàn.

CẨM TUYẾT