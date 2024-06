Biểu tượng của tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Campuchia

Theo TTXVN, sự kiện được tổ chức trọng thể với sự tham dự của hơn 3.000 đại biểu là lãnh đạo cấp cao Quốc hội, Thượng viện, Chính phủ Hoàng gia, các binh chủng thuộc lực lượng vũ trang, sinh viên học sinh, Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia, cùng đông đảo khách mời quốc tế.

Khách mời Việt Nam tham dự sự kiện có đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn; Đoàn đại biểu Bộ Công an do Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn.

Bày tỏ quan điểm mãi ghi nhớ sự tham gia, đóng góp của quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã tham gia hỗ trợ Campuchia trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, Thủ tướng Hun Manet nhấn mạnh lịch sử rất cụ thể và rõ ràng, là nhân tố quan trọng hàng đầu của mỗi quốc gia và trong mối quan hệ giữa các quốc gia. Nhân dịp này, Thủ tướng Campuchia bày tỏ cảm ơn Chính phủ và Quân đội nhân dân Việt Nam đã hỗ trợ xây dựng các hạng mục công trình để biến chiến trường năm xưa trở thành khu di tích lịch sử, trở thành khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển giữa hai nước.

HOÀNG THANH