An Giang: Đề xuất thành lập các tiểu khu ở 2 đặc khu Phú Quốc, Kiên Hải

Sáng 15-12, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chủ trì cuộc họp cho ý kiến Đề án quy định về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền đặc khu Phú Quốc, Kiên Hải, Thổ Châu.

Quang cảnh cuộc họp

Phú Quốc dự kiến có 8 phòng chuyên môn và 7 tiểu khu

Theo tờ trình Đề án quy định về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền đặc khu Phú Quốc, Kiên Hải, Thổ Châu, đặc khu Phú Quốc có diện tích tự nhiên 575,29 km2 và quy mô dân số là 157.629 người, có 51 khu phố, 585 tổ nhân dân tự quản. Định hướng về tổ chức bộ máy hệ thống chính trị đặc khu Phú Quốc, khối Đảng và đoàn thể cơ bản giữ nguyên như hiện nay.

Về tổ chức chính quyền ở đặc khu Phú Quốc, dự kiến thành lập 8 phòng chuyên môn (tăng 3 phòng so với hiện nay, gồm: Nội vụ, Thanh tra và Tư pháp, Giáo dục và Y tế) và 7 tiểu khu gồm: Dương Đông (hiện trạng địa giới hành chính phường Dương Đông cũ), An Thới (hiện trạng địa giới hành chính phường An Thới cũ), Bãi Thơm (hiện trạng địa giới hành chính xã Bãi Thơm cũ), Cửa Cạn (hiện trạng địa giới hành chính xã Cửa Cạn cũ và xã Gành Dầu cũ), Cửa Dương (hiện trạng địa giới hành chính xã Cửa Dương cũ), Dương Tơ (hiện trạng địa giới hành chính xã Dương Tơ cũ), Hàm Ninh (hiện trạng địa giới hành chính xã Hàm Ninh cũ).

Các tiểu khu sẽ có cấp ủy, mặt trận và đoàn thể và 2 bộ phận trực thuộc tiểu khu: Bộ phận về kinh tế xã hội (tương đương cấp phòng của chi cục thuộc sở), Bộ phận an ninh trật tự cơ sở (tương đương cấp phòng của chi cục thuộc sở). Tiểu khu có các chức danh: trưởng tiểu khu và các phó trưởng tiểu khu. Bộ phận có trưởng bộ phận và phó trưởng bộ phận.

Đặc khu Phú Quốc nhìn từ trên cao

Về biên chế, trước mắt giữ nguyên số lượng biên chế cán bộ, công chức, viên chức của đặc khu Phú Quốc. Đồng thời, tăng cường cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh (ưu tiên cán bộ, công chức, viên chức có năng lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, quy hoạch,…) để bố trí biên chế đặc khu Phú Quốc.

Đối với đặc khu Kiên Hải có diện tích tự nhiên 24,749km2, hơn 23 hòn đảo lớn nhỏ, 11 đảo có dân sinh sống, dân số 22.358 người.

Định hướng về tổ chức bộ máy hệ thống chính trị đặc khu Kiên Hải có khối Đảng và đoàn thể, số lượng phòng chuyên môn, Trung tâm Phục vụ hành chính công; Ban Chỉ huy quân sự đặc khu giữ nguyên như hiện nay.

Dự kiến thành lập 4 tiểu khu trực thuộc UBND đặc khu (tương đương cấp phòng hiện nay), cụ thể: Hòn Tre, Lại Sơn, An Sơn, Nam Du. Các tiểu khu cũng sẽ có cấp ủy, mặt trận và đoàn thể và 2 bộ phận trực thuộc tiểu khu: Bộ phận về kinh tế xã hội, Bộ phận an ninh trật tự cơ sở.

Còn đặc khu Thổ Châu, sẽ thành lập Trung tâm Chính trị đặc khu. Sắp xếp lại Phòng Kinh tế - Xã hội thành 2 phòng gồm: Phòng Kinh tế và Phòng Văn hóa - Xã hội.

Thành lập Trung tâm Dịch vụ tổng hợp, Trung tâm Y tế Thổ Châu (trên cơ sở kiện toàn, tổ chức chức lại Trạm Y tế và bổ sung chức năng, nhiệm vụ theo quy định), trường liên cấp để đáp ứng nhu cầu học tập, phù hợp với điều kiện quy mô của đặc khu Thổ Châu, Kiên Hải.

Sớm hoàn chỉnh trình cấp có thẩm quyền

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng yêu cầu Sở Nội vụ khẩn trương hoàn chỉnh các đề án liên quan đến tổ chức bộ máy.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng phát biểu chỉ đạo cuộc họp

Sở Nội vụ tập trung bổ sung, làm rõ chức năng, nhiệm vụ của bộ máy mới; sớm tham mưu UBND tỉnh có tờ trình báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy để xin ý kiến về đề án quy định tổ chức bộ máy của các đặc khu. Trong đó, thực hiện phân nhóm nội dung để xin ý kiến Bộ Nội vụ, trình Chính phủ ban hành nghị định theo thẩm quyền đối với tổ chức bộ máy đặc khu Phú Quốc và Kiên Hải.

Riêng đối với đặc khu Thổ Châu, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu tham mưu xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức bộ máy theo đúng thẩm quyền…

NAM KHÔI