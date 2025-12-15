Cho ý kiến phân bổ nhân sự ở Trung ương về địa phương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Bầu cử quốc gia, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đỗ Văn Chiến phát biểu

Tại phiên họp, đồng chí Đỗ Văn Chiến nêu rõ, theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, Hội đồng Bầu cử quốc gia có nhiệm vụ, quyền hạn ấn định và công bố số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử.

Quang cảnh phiên họp

Căn cứ nhiệm vụ được giao, đồng thời thực hiện quy chế làm việc và chương trình công tác, Tiểu ban Nhân sự tiến hành phiên họp thứ 2, để chuẩn bị cho nội dung trình Hội đồng Bầu cử quốc gia ấn định và công bố số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội; danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu tại mỗi đơn vị bầu cử ở các tỉnh, thành phố, phân bổ ứng cử viên ở Trung ương về địa phương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông, Phó trưởng Tiểu ban Nhân sự trình bày tờ trình

Tại phiên họp, Tiểu ban Nhân sự đã xem xét, cho ý kiến về tờ trình của Hội đồng Bầu cử quốc gia ban hành nghị quyết về nguyên tắc phân bổ ứng cử viên ở Trung ương về địa phương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI; xem xét cho ý kiến về việc trình Hội đồng Bầu cử quốc gia ban hành nghị quyết về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố.

ANH PHƯƠNG