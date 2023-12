Bình Dương: Đình chỉ hoạt động 2 chung cư nghiệm thu PCCC không đạt

Ngày 29-12, Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Dương đã tạm đình chỉ hoạt động Khu nhà ở cao tầng Eden – Thuận An (khu phố Long Thới, phường Lái Thiêu) và Khu căn hộ – thương mại dịch vụ cao tầng đường Nguyễn văn Tiết.

Khu căn hộ - thương mại dịch vụ cao tầng đường Nguyễn Văn Tiết, TP Thuận An

Theo đó, cơ quan chức năng đã tiến hành nghiệm thu về PCCC-CHCN nhưng đều cho kết quả không đạt yêu cầu, trong đó, chung cư Khu nhà ở cao tầng Eden - Thuận An, khu phố Long Thới bị đình chỉ từ tháng 7-2023 và công trình Khu căn hộ - thương mại dịch vụ cao tầng đường Nguyễn Văn Tiết đình chỉ từ tháng 12-2023.

Trong năm 2023, Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định xử lý vi phạm hành chính về an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với 1.296 trường hợp, trong đó quyết định tạm đình chỉ 349 trường hợp, đình chỉ 370 trường hợp vi phạm nghiêm trọng về an toàn phòng cháy, chữa cháy. Công an tỉnh cũng đã tập trung kiểm tra chuyên sâu các chuyên đề về an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với các cơ sở, chung cư, nhà cao tầng, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại…

XUÂN TRUNG