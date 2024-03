Bắt đối tượng cho vay nặng lãi dùng dao tấn công công an

Ngày 2-3, Công an huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã khởi tố và bắt tạm giam Võ Tấn Tùng (42 tuổi, trú tại thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk), để điều tra về hoạt động lĩnh vực tín dụng đen và có hành vi tấn công lực lượng công an.