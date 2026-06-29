Tái hiện kỳ tích Olympic của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh trên màn ảnh

Bà Lý Phương Dung, Phó Chủ tịch Hiệp hội xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam tặng hoa diễn viên, nhà sản xuất và xạ thủ Hoàng Xuân Vinh. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Phim điện ảnh “Viên đạn cuối cùng” lấy cảm hứng từ hành trình phi thường của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, người đã làm nên dấu mốc lịch sử cho thể thao Việt Nam với tấm huy chương vàng Olympic đầu tiên.

"Viên đạn cuối cùng" không chỉ tái hiện câu chuyện của một nhà vô địch mà còn là dự án hợp tác điện ảnh giữa Việt Nam và Hàn Quốc, quy tụ đội ngũ làm phim và diễn viên đến từ hai quốc gia.

Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ cho biết, đây là dự án có thời gian thực hiện dài nhất trong sự nghiệp của anh. Phim được khởi động từ giữa năm 2019 và sau gần 7 năm, ê-kíp vẫn đang hoàn thiện những công đoạn hậu kỳ cuối cùng. Theo anh, đó là một hành trình rất dài với nhiều khoảnh khắc đáng nhớ, nhiều cảm xúc và cả những thời điểm tưởng như dự án không thể tiếp tục.

Nhan Phúc Vinh sẽ đảm trách vai xạ thủ Hoàng Xuân Vinh. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ chia sẻ, chính sự nỗ lực của cả ê-kíp cùng tình cảm đặc biệt dành cho bộ phim, cho xạ thủ Hoàng Xuân Vinh và hành trình phi thường của anh đã giúp mọi người vượt qua những giai đoạn khó khăn để đưa dự án đến ngày ra mắt trước công chúng.

Tại họp báo, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh cho biết với các vận động viên bắn súng chuyên nghiệp, thể lực và sự ổn định luôn là yếu tố quan trọng. Anh tiết lộ chi tiết nhân vật dùng cây gậy dài để châm ngọn nến trong phim được lấy cảm hứng từ một bài tập có thật, giúp vận động viên rèn luyện sự ổn định, khả năng kiểm soát động tác và độ chính xác khi bắn.

Quang cảnh họp báo

Theo xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, hình ảnh này đã được ông kể lại với đoàn làm phim và đạo diễn Đinh Tuấn Vũ để đưa vào tác phẩm. Dù phim có những chi tiết hư cấu nhằm tăng tính điện ảnh, nhiều nét tính cách và câu chuyện của anh vẫn được tái hiện dựa trên đời thực.

Bộ phim "Viên đạn cuối cùng" dự kiến sẽ ra mắt khán giả vào tháng 9 tới.

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XUÂN QUỲNH