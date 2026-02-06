Bitcoin lao dốc mạnh, mất giá gần một nửa

Tiền kỹ thuật số bitcoin đã mất khoảng 44% giá trị so với đỉnh tháng 10-2025 và rơi xuống dưới 63.000 USD, mức thấp nhất trong 16 tháng.

Biểu tượng tiền số bitcoin. Ảnh: AL JAZEERA

Theo CNN, diễn biến này gây chú ý do cú giảm kéo dài 4 tháng diễn ra đúng lúc thị trường tiền số toàn cầu đầy bất ổn.

Mỹ và Iran leo thang căng thẳng, Tổng thống Donald Trump gây sức ép với các đồng minh châu Âu, Canada, trong khi các đột phá về trí tuệ nhân tạo khiến giới đầu tư lo ngại về tương lai nhiều ngành nghề.

Nỗi lo đó đã đẩy giá vàng lập kỷ lục trên 5.500 USD/ounce, khẳng định vai trò trú ẩn truyền thống. Trái lại, bitcoin lại đi ngược xu hướng và liên tục giảm từ đầu năm 2026. Nhà đầu tư Michael Burry cho rằng nhiều người ủng hộ bitcoin có thể đang bán vàng và bạc để bù lỗ từ tiền số.

Đà giảm cũng xóa sạch “hiệu ứng Trump”, tức làn sóng tăng giá sau khi ông Trump thắng cử tổng thống năm 2024 và tuyên bố ủng hộ tiền số. Hiện nay, giới đầu tư ngày càng nghi ngờ vai trò “vàng số” của bitcoin. Thay vì mua vào khi bất ổn, họ lại bán ra để giảm rủi ro.

Ngoài ra, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent khẳng định kho bạc không có thẩm quyền ổn định thị trường tiền số. Các quỹ ETF bitcoin không hút vốn như kỳ vọng, đầu tư tổ chức giảm, khiến thanh khoản yếu và biến động mạnh hơn.

Dù vậy, lịch sử cho thấy bitcoin từng nhiều lần sụp đổ rồi phục hồi sau khoảng 1 đến 2 năm. Liệu “mùa đông tiền số” hiện nay có lặp lại chu kỳ đó hay không vẫn là dấu hỏi lớn với thị trường.

KHÁNH MINH