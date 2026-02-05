Thế chân vạc mới của hàng không vũ trụ châu Á

Triển lãm Hàng không Singapore 2026 (SA 2026) đang diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Changi, đánh dấu lần thứ 10 tổ chức và kỷ niệm 20 năm đóng góp cho ngành công nghiệp hàng không, quốc phòng và vũ trụ toàn cầu. SA 2026 cũng có thêm một nội dung mới, đó là Hội nghị Thượng đỉnh Vũ trụ 2026, đánh dấu sự mở rộng đáng kể phạm vi của triển lãm từ hàng không sang lĩnh vực vũ trụ.

SA 2026 diễn ra vào thời điểm khu vực châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục dẫn đầu sự tăng trưởng của ngành hàng không toàn cầu, chiếm 52% tổng mức tăng trưởng của ngành vào năm 2025. Hiệp hội Vận tải Hàng không quốc tế (IATA) dự báo lợi nhuận ròng của các hãng hàng không toàn cầu sẽ đạt 41 tỷ USD vào năm 2026, với lượng hành khách vượt quá 5 tỷ người, trong khi tỷ lệ lấp đầy ghế trong khu vực dự kiến ​​sẽ đạt mức kỷ lục 84,4%.

Ngay từ những phiên thảo luận đầu tiên tại Hội nghị Thượng đỉnh, vấn đề phi phát thải đã không còn là một lựa chọn mang tính hình thức mà đã trở thành một yêu cầu sinh tồn. Chính phủ Singapore đã phát đi một thông điệp mạnh mẽ khi chính thức thực thi lộ trình bắt buộc tất cả các chuyến bay khởi hành từ sân bay Changi phải sử dụng ít nhất 1% nhiên liệu hàng không bền vững (SAF), bắt đầu từ năm 2026, với mục tiêu nâng tỷ lệ này lên 3%-5% vào năm 2030.

Toàn cảnh Triển lãm Hàng không Singapore 2026. ẢNH: ECM

Cùng với bài toán môi trường, một sự chuyển dịch địa chính trị và kinh tế sâu sắc đang diễn ra, đó là sự phá vỡ thế độc quyền song mã kéo dài hàng thập niên của Airbus và Boeing. SA 2026 đánh dấu một cột mốc lịch sử khi COMAC (Tập đoàn máy bay thương mại Trung Quốc) không còn xuất hiện với tư cách một đơn vị tham gia trưng bày đơn thuần, mà đã trở thành một cực đối trọng thực thụ. Sự xuất hiện của chiếc máy bay thân hẹp C919 trong trình diễn bay đã thu hút sự chú ý đặc biệt từ các hãng hàng không giá rẻ tại Đông Nam Á.

Theo phân tích của các chuyên gia trên tờ Liên hiệp tảo báo, trong khi Boeing vẫn đang nỗ lực khôi phục niềm tin sau những thách thức về kiểm soát chất lượng và Airbus đối mặt với tình trạng quá tải đơn hàng khiến thời gian chờ đợi kéo dài, COMAC đã nhanh chóng tận dụng khoảng trống này để thâm nhập thị trường với các dòng máy bay hiện đại và khả năng giao hàng linh hoạt.

Sự trỗi dậy của thế chân vạc “A-B-C” (Airbus - Boeing - COMAC) còn thể hiện qua cuộc đua tích hợp công nghệ xanh vào các dòng phi cơ mới. Airbus đã mang đến triển lãm những cập nhật mới nhất về dự án máy bay hydro, trong khi Boeing nhấn mạnh vào công nghệ cánh siêu mỏng nhằm giảm lực cản và tiết kiệm nhiên liệu tối đa.

COMAC cũng không đứng ngoài cuộc khi công bố các thử nghiệm tích hợp SAF trên dòng C919, một bước đi chiến lược nhằm thâm nhập vào các thị trường có tiêu chuẩn khắt khe về môi trường. Sự cạnh tranh này vô hình trung đã tạo ra một “đòn bẩy” thúc đẩy tốc độ đổi mới sáng tạo trong ngành nhanh hơn bao giờ hết.

Tại SA 2026, Hãng hàng không Vietnam Airlines ký biên bản ghi nhớ với Tập đoàn Neste (Phần Lan) về cung ứng nhiên liệu SAF từ cuối năm 2026, đồng thời triển khai thảo luận kỹ thuật sâu với COMAC về dòng máy bay C919 nhằm đa dạng hóa đội bay; Vietjet Air ký hợp đồng bảo dưỡng động cơ trị giá hơn 1,2 tỷ USD với Rolls-Royce cho đội bay Airbus A330neo, nâng cao hiệu suất vận hành xuyên lục địa.

VIỆT LÊ