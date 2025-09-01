El Salvador phân tán dự trữ Bitcoin

El Salvador - quốc gia đầu tiên trên thế giới công nhận Bitcoin là tiền tệ hợp pháp, thông báo sẽ chuyển toàn bộ dự trữ Bitcoin của mình sang nhiều kho mới, thay vì chỉ duy trì một địa chỉ duy nhất như trước đây. Động thái này được chính phủ khẳng định là nhằm tăng cường bảo mật và minh bạch hóa quản lý tài sản số quốc gia.

Theo thông báo từ Văn phòng Bitcoin quốc gia, mỗi kho mới sẽ lưu giữ tối đa 500 Bitcoin, tương đương khoảng 54 triệu USD theo giá hiện tại. Một bảng điều khiển công khai sẽ được thiết lập để người dân có thể theo dõi trực tiếp số dư tổng cộng của các kho này.

Trong nhiều năm qua, El Salvador liên tục mua vào và củng cố dự trữ Bitcoin, bất chấp biến động mạnh của đồng tiền số này. Tính đến ngày 30-8, quốc gia Trung Mỹ đã nắm giữ khoảng 682 triệu USD giá trị Bitcoin.

Quyết định phân tán tài sản số vào nhiều nơi khác nhau được giới quan sát đánh giá là bước đi nhằm giảm rủi ro tập trung và bảo vệ tốt hơn kho dự trữ quốc gia trước các nguy cơ an ninh mạng.

LÊ VIỆT