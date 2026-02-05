Ukraine mong sớm trao đổi tù binh với Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ hy vọng sẽ có một cuộc trao đổi tù binh mới với Nga “trong tương lai gần”, trong bối cảnh Moscow và Kiev kết thúc ngày đàm phán đầu tiên tại Abu Dhabi Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Một cuộc trao đổi tù binh Nga - Ukraine. Ảnh Pravda

Trong bài phát biểu ngày 4-2, ông Zelensky nói: “Sẽ có một bước tiến quan trọng. Chúng tôi kỳ vọng sẽ có một cuộc trao đổi tù binh chiến tranh trong tương lai gần”.

Trước đó, vòng đàm phán hòa bình thứ 2 giữa Nga và Ukraine, do Mỹ làm trung gian, kết thúc ngày làm việc đầu tiên. Hãng thông tấn RBC (Ukraine) dẫn nguồn tin thân cận cho biết Kiev muốn thảo luận chi tiết thỏa thuận ngừng bắn tại vòng đàm phán ở Abu Dhabi nhằm giải quyết xung đột Nga - Ukraine. Theo đó, các phái đoàn sẽ tham vấn và chia thành 2 nhóm chuyên gia gồm chính trị và quân sự.

Nhóm quân sự thảo luận khả năng rút quân, cơ chế giám sát quá trình chấm dứt giao tranh, thực thi lệnh ngừng bắn, thành lập trung tâm giám sát và điều phối liên quan. Trong khi đó, nhóm chính trị chưa đạt tiến triển đáng kể do vẫn còn một số bất đồng mang tính nguyên tắc.

Theo hãng tin Nga RT, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng nếu Ukraine tiếp tục giữ lập trường cứng rắn về các bảo đảm an ninh đang được truyền thông lan truyền tại Abu Dhabi, cuộc đàm phán sẽ không đi đến đâu. Ông cũng nhắc lại tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng Nga đang tìm kiếm một giải pháp ngoại giao.

VIỆT LÊ