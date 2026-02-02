Iran sẵn sàng tham gia đàm phán với Mỹ

Theo Tân Hoa xã, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết nước này sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán với Mỹ, nhưng không thể bắt đầu dưới sự đe dọa.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh:XINHUA

Mặc dù thừa nhận sự thiếu hụt niềm tin đối với phía Mỹ, ông Abbas Araghchi nhấn mạnh việc trao đổi thông điệp thông qua một số quốc gia đang diễn ra mang tính xây dựng. Thay vì đặt nặng hình thức đàm phán trực tiếp, phía Iran muốn tập trung tối đa vào nội dung thực chất của các điều khoản.

Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump bày tỏ hy vọng vào một kết quả khả quan và đánh giá Tehran đang thể hiện thái độ trao đổi nghiêm túc. Tổng thống Mỹ cũng cho rằng một thỏa thuận thông qua đàm phán, trong đó Iran không sở hữu vũ khí hạt nhân, là kịch bản “thỏa đáng”.

Theo trang tin Aios, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Qatar đang phối hợp tổ chức một cuộc gặp giữa đặc phái viên Nhà Trắng Steve Witkoff và các quan chức Iran, dự kiến diễn ra tại thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần tới.

Giới quan sát nhận định, nếu được tổ chức, cuộc gặp tại Ankara sẽ là bước đi ngoại giao quan trọng đầu tiên giữa hai bên trong thời gian gần đây, mở ra khả năng tái khởi động tiến trình thương lượng nhằm ngăn chặn nguy cơ leo thang xung đột tại Trung Đông.

Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh lãnh tụ tối cao Iran, Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công nào của Mỹ nhằm vào Iran sẽ dẫn tới một cuộc chiến tranh trong phạm vi khu vực.

PHƯƠNG NAM