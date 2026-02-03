Thế giới

Hungary kiện EU vì quy định cấm nhập khẩu năng lượng Nga

Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto cho biết, nước này đã đệ đơn kiện lên Tòa án Công lý Liên minh châu Âu (CJEU) nhằm phản đối quy định REPowerEU của EU về việc cấm nhập khẩu dầu mỏ và khí đốt thiên nhiên từ Nga.

Hung.jpg
Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto. Ảnh: ANADOLU

Bộ trưởng Szijjarto cho rằng quy định trên (đã có hiệu lực) sẽ khiến Hungary phải đối mặt với chi phí nhập khẩu cao hơn và các nguồn thay thế kém ổn định hơn, gây khó khăn cho chính sách đảm bảo an ninh năng lượng cũng như duy trì giá điện ở mức có thể kiểm soát.

Theo ông Szijjarto, quy định REPowerEU vượt quá thẩm quyền của Ủy ban châu Âu, xâm phạm quyền tự chủ của các quốc gia thành viên trong việc lựa chọn nguồn cung năng lượng, đồng thời vi phạm nguyên tắc đoàn kết năng lượng của EU.

Bộ trưởng Szijjarto cho biết, các thủ tục pháp lý tại CJEU dự kiến sẽ kéo dài từ 18 tháng đến 2 năm. Việc tiếp tục theo đuổi vụ kiện sẽ phụ thuộc vào kết quả của cuộc bầu cử Quốc hội Hungary, dự kiến diễn ra vào ngày 12-4 tới.

Trước đó, Hội đồng EU đã thông qua lệnh cấm nhập khẩu khí đốt của Nga, bao gồm cả khí đốt vận chuyển qua đường ống và khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG). Theo lộ trình, lệnh cấm hoàn toàn đối với LNG của Nga sẽ có hiệu lực từ tháng 1-2027; còn khí đốt vận chuyển qua đường ống sẽ bị cấm từ mùa thu năm 2027.

REPowerEU là một phần trong chiến lược tổng thể của EU nhằm cắt giảm sự phụ thuộc vào năng lượng Nga, liên quan xung đột tại Ukraine. Quy định này cấm các quốc gia thành viên EU mua dầu thô và khí đốt thiên nhiên có nguồn gốc từ Nga.

MINH CHÂU

