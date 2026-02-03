Nhiều nước gia tăng sức ép với Iran

Nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đã có các động thái liên quan đến Iran, từ việc siết chặt biện pháp trừng phạt cho tới cảnh báo nguy cơ leo thang quân sự trong khu vực.

Thông cáo báo chí của Văn phòng Ngoại trưởng Australia Penny Wong ngày 3-2 cho biết, Canberra đã áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt tài chính có mục tiêu đối với Iran, liên quan đến cách Tehran xử lý các cuộc biểu tình trong nước. Danh sách trừng phạt mới gồm 20 cá nhân và 3 thực thể, trong đó có các quan chức cấp cao và những đơn vị thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Động thái này được đưa ra trên cơ sở Australia đã liệt Iran vào danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố và duy trì khuôn khổ trừng phạt toàn diện đối với Tehran. Hiện chính phủ của Thủ tướng Anthony Albanese đang áp đặt trừng phạt đối với hơn 200 cá nhân, thực thể Iran và hơn 100 cá nhân, tổ chức liên hệ với IRGC.

Tại châu Âu, theo The Guardian, Anh cũng công bố gói trừng phạt mới nhằm vào 10 cá nhân, trong đó có Bộ trưởng Nội vụ Iran và một số chỉ huy cảnh sát, đồng thời đưa Các Lực lượng Thực thi Pháp luật Iran (FARAJA) vào danh sách trừng phạt. Các biện pháp trừng phạt gồm đóng băng tài sản, cấm đi lại và cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý doanh nghiệp. London cho biết tổng số lệnh trừng phạt liên quan Iran mà nước này áp đặt đã vượt 550 lệnh.

Trước đó, Liên minh châu Âu (EU) đã quyết định đưa toàn bộ IRGC vào danh sách các tổ chức khủng bố, đồng thời áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt nhằm vào nhiều quan chức và thực thể thuộc lĩnh vực an ninh và tư pháp của Iran. Dù gia tăng sức ép, người phát ngôn phụ trách đối ngoại của EU cho biết khối này vẫn duy trì các kênh liên lạc ngoại giao với Tehran, coi đây là công cụ cần thiết để quản lý căng thẳng và thúc đẩy đối thoại.

Về phía Tehran, một quan chức an ninh cấp cao khẳng định Iran không có kế hoạch chuyển vật liệu hạt nhân ra nước ngoài, bất chấp đề xuất từ Nga và Thổ Nhĩ Kỳ về việc lưu trữ hoặc xử lý nhằm giảm căng thẳng khu vực. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cũng cho biết nước này đang xem xét khả năng nối lại đàm phán với Mỹ.

Tín hiệu ngoại giao cũng xuất hiện khi truyền thông Mỹ đưa tin Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff có thể gặp Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tại Istanbul trong tuần này để thảo luận về một thỏa thuận hạt nhân mới.

