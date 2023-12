Bkav đạt chứng chỉ quốc tế AV-Test

Bkav đã chính thức ra mắt phần mềm diệt virus Bkav Pro 2024 với định hướng mở rộng ra thị trường toàn cầu. Bkav Pro 2024 tích hợp hệ thống My Bkav, đồng thời nâng cấp trí tuệ nhân tạo (AI), tối ưu khả năng bắt virus.

Ngày 21-12, Tập đoàn Công nghệ Bkav cho biết, tổ chức hàng đầu thế giới trong lĩnh vực kiểm định phần mềm diệt virus AV-Test đã công bố phần mềm Bkav Pro của Việt Nam đạt chứng chỉ quốc tế AV-Test. Bài kiểm tra (Test) của AV-Test được thiết kế bởi các chuyên gia hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực và sử dụng một trong những cơ sở dữ liệu virus lớn nhất thế giới. AV-Test chỉ đánh giá phiên bản phần mềm đang cung cấp cho khách hàng, để đảm bảo hiệu quả của phần mềm trong việc bảo vệ người dùng khỏi virus và các mối đe dọa khác.

Bài kiểm định của AV-Test hiện được xem là khó nhất thế giới. Không như phương pháp kiểm định đã lỗi thời của các tổ chức khác, chỉ kiểm tra khả năng nhận diện, AV-Test đánh giá cả về hiệu năng và trải nghiệm của người dùng. Các bài Test hiệu năng được thực hiện trên đa dạng môi trường, cả máy có cấu hình phổ biến và cấu hình cao để có kết quả chính xác. Để đánh giá khả năng bảo vệ người dùng khỏi virus, AV-Test đã sử dụng các mẫu virus mới được phát hiện trong vòng 24 giờ và các mẫu virus phổ biến được thu thập trong vòng 2 tuần gần nhất. Bkav Pro đã đạt tỷ lệ nhận diện trên 99,9% virus phổ biến và đạt điểm tối đa ở bài Test này. Với bài kiểm tra hiệu năng, Bkav Pro đạt mức điểm 5,5/6 được chứng nhận không làm ảnh hưởng quá trình sử dụng máy tính của người dùng.

Ông Nguyễn Tiến Đạt, Tổng Giám đốc Trung tâm nghiên cứu mã độc của Bkav cho biết, lần đầu tham gia AV-Test, ở một số bài đánh giá chưa đạt được kết quả như kỳ vọng. Tuy nhiên, Bkav sẽ còn tiếp tục, mục tiêu là giành được AV-Test Top Product, chứng chỉ dành cho những phần mềm tốt nhất. Với kết quả này, Bkav Pro là phần mềm diệt virus đầu tiên của Việt Nam đạt chứng chỉ AV-Test.



Trước đó, ngày 12-12, Bkav đã chính thức ra mắt phần mềm diệt virus Bkav Pro 2024 với định hướng mở rộng ra thị trường toàn cầu. Bkav Pro 2024 tích hợp hệ thống My Bkav, đồng thời nâng cấp trí tuệ nhân tạo (AI), tối ưu khả năng bắt virus. Hệ thống kết nối khách hàng My Bkav là nền tảng được phát triển để tạo ra môi trường kết nối chặt chẽ giữa Bkav với người sử dụng, nhằm nâng hiệu quả phòng ngừa các nguy cơ an ninh trên không gian mạng vốn ngày càng phức tạp, hàng tỷ virus được sinh ra mỗi ngày bởi AI, hoạt động lừa đảo qua mạng diễn ra trong từng phút.

TRẦN BÌNH