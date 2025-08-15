Viettel sẽ phủ sóng 5G toàn bộ sự kiện A80

Với 1.700 trạm phát sóng (BTS) được lắp mới, 5G Viettel sẽ phủ toàn bộ các địa điểm diễu binh, diễu hành cũng như các sự kiện chào mừng 80 năm Quốc khánh 2-9, phục vụ nhu cầu liên lạc, truy cập mạng cho người dân trong suốt dịp Đại lễ này.

Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) cho biết, để phục vụ các các sự kiện quy mô rất lớn diễn ra cùng lúc trên khắp phố phường Hà Nội như lễ diễu binh, diễu hành sáng 2-9 tại Quảng trường Ba Đình, hàng loạt điểm bắn pháo hoa tầm cao cùng nhiều sự kiện văn hóa, nghệ thuật “khủng” vào các ngày cuối tuần như concert quốc gia, Tổ quốc trong tim, V-Concert…, Mạng di động Viettel đang khẩn trương bổ sung thiết bị, con người, phương án kỹ thuật để phục vụ tốt nhất các nhu cầu của người dân và cơ quan tổ chức trong dịp này.

Viettel lắp đặt, phát sóng mới 500 trạm BTS 5G phục vụ Đại lễ

Cụ thể, Viettel đã xây dựng kế hoạch tác chiến toàn diện với hơn 2.400 giải pháp kỹ thuật, gấp 7 lần khối lượng công việc đảm bảo cho sự kiện A50 diễn ra tại TPHCM. Trong số đó, Viettel lắp đặt mới 500 trạm BTS 5G, và lần đầu tiên tại Việt Nam, 1.200 trạm nhỏ 5G (smallcell 5G) được triển khai tại các địa điểm tập trung đông người. Bên cạnh đó, 700 trạm 4G tạm thời, 25 xe phát sóng cơ động cũng được huy động để phục vụ nhân dân dịp Đại lễ Quốc khánh 2-9 này.

Lần đầu tiên tại Việt Nam, 1.200 trạm nhỏ 5G (smallcell 5G) được triển khai tại các địa điểm tập trung đông người ở Hà Nội

Với 1.700 trạm 5G cả lớn và nhỏ được lắp mới, mạng 5G của Viettel sẽ phủ sóng toàn bộ các địa điểm diễu binh, diễu hành cũng như các sự kiện chào mừng trước thềm ngày Quốc khánh 2-9. Các trạm nhỏ 5G được triển khai dọc các tuyến đường giúp nâng cao dung lượng và tốc độ internet tại các điểm tập trung đông người, chia sẻ tải cho mạng 4G. Những thiết bị này không chỉ mạnh mẽ mà còn thẩm mỹ, có thể dễ dàng lắp đặt mà không làm ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị.

Đội ngũ kỹ thuật Viettel đang tích cực đang lắp đặt, bổ sung mạng lưới tại các tuyến phố quan trọng diễn ra các hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9

Dự kiến, sẽ có khoảng 2,9 triệu người đổ về khu vực diễu binh, diễu hành, trong đó có khoảng 900.000 người di chuyển từ các tỉnh thành khác. So với ngày thường, nhu cầu của người dân không chỉ là lướt web hay xem phim, mà sẽ là livestream, gọi video, đăng ảnh, video chất lượng cao.

Mỗi người dân, với chiếc smartphone trên tay, sẽ trở thành một "đài truyền hình di động", tạo ra một áp lực chưa từng có lên mạng lưới. Để giải quyết bài toán đó, hệ thống 5G của Viettel được thiết kế để tự động ưu tiên kết nối vào "đường cao tốc 5G” khi có sẵn. Bằng cách chủ động "hút" những người dùng có nhu cầu dữ liệu cao nhất sang 5G, Viettel sẽ giúp mạng 4G không bị quá tải. Điều đó giúp tất cả mọi người, dù dùng máy 4G hay 5G, đều có trải nghiệm tốt hơn.

Với 1.700 trạm 5G cả lớn và nhỏ, mạng 5G Viettel sẽ phủ sóng toàn bộ các địa điểm diễu binh, diễu hành cũng như các sự kiện chào mừng 80 năm Quốc khánh 2-9

Trong dịp này, lần đầu tiên, trí tuệ nhân tạo AI được các kỹ sư Viettel sử dụng để tối ưu hóa mạng lưới. Dựa vào các dữ liệu lịch trình sự kiện, lượng vé máy bay, phòng khách sạn, bài viết, lượt yêu thích trên mạng xã hội, các kỹ sư Viettel đã sử dụng các mô hình AI để dự đoán vị trí đông người nhất, thời điểm “hot”, hành vi di chuyển. Từ đó, tài nguyên mạng lưới sẽ được đảm bảo hợp lý.

Hệ thống X-Optimization (XO) kết hợp cùng AI giúp tối ưu chất lượng mạng theo hành vi khách hàng. Hệ thống liên tục quan sát mạng lưới và tự động thực hiện các tinh chỉnh gần như trong thời gian thực. Cứ 5 phút, AI sẽ tự động điều chỉnh vùng phủ sóng, hướng sóng đến đúng nơi có người dùng, giảm nhiễu cho các khu vực lân cận.

Bên cạnh đó, khi các trạm phát sóng có dấu hiệu quá tải, hệ thống sẽ lập tức điều hướng bớt người dùng sang các trạm bên cạnh còn “rảnh rỗi”. Với năng lực đó, Viettel đã sẵn sàng giúp người dân lan tỏa những khoảnh khắc lịch sử khi những khối diễu binh tiến qua lễ đài, khi những chùm pháo hoa rực rỡ bừng sáng trên bầu trời Hà Nội.

TRẦN BÌNH