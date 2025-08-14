Tạo ra một lộ trình phát triển 4 cấp độ về kỹ năng số

"Quốc hội số như một "ngôi nhà" lớn, hiện đại, nhưng chỉ thực sự hiệu quả khi những người sống và làm việc trong đó biết và thành thạo kỹ năng sử dụng mọi tiện nghi”, theo Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy phát biểu tại hội thảo

Chiều 14-8, tại Nhà Quốc hội đã diễn ra hội thảo “Góp ý khung kiến thức, kỹ năng số và giáo án phục vụ công tác đào tạo cho phong trào “Bình dân học vụ số - Quốc hội số” dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan.

Quang cảnh hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy nêu rõ, thời gian qua, Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan, các chuyên gia khẩn trương xây dựng dự thảo bộ tài liệu phục vụ triển khai phong trào “Bình dân học vụ số - Quốc hội số” gồm các câu hỏi khảo sát kiến thức, kỹ năng số; khung kiến thức, kỹ năng số; dự thảo giáo án giảng dạy kiến thức, kỹ năng số cơ bản. Tài liệu được thiết kế dành cho các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các Đoàn ĐBQH tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Hội thảo nhằm thu thập các ý kiến đóng góp để tiếp tục hoàn thiện dự thảo bộ tài liệu.

Ông Lê Quang Huy phát biểu: “Chúng tôi cũng hình dung Quốc hội số như một "ngôi nhà" lớn, hiện đại mà những người sống, sử dụng "ngôi nhà" đó cần được trang bị kỹ năng sống qua những lớp bồi dưỡng, tập huấn. Ngôi nhà chỉ thực sự có ý nghĩa hiệu quả khi những người sống và làm việc trong đó biết và thành thạo kỹ năng sử dụng mọi tiện nghi”.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Trần Văn Khải

Giới thiệu về bộ tài liệu, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Trần Văn Khải, cho biết, văn bản đã ban hành khung kiến thức, kỹ năng số cơ bản và hướng dẫn đánh giá mức độ phổ cập kỹ năng số trên phạm vi quốc gia. Khung kiến thức, kỹ năng số của phong trào “Bình dân học vụ số - Quốc hội số”, bảo đảm tuân thủ đầy đủ quy định, chuẩn kỹ năng số mà nhà nước đề ra. Khung kiến thức, kỹ năng số được xây dựng 4 cấp độ phù hợp thực tiễn: cơ bản, trung cấp, nâng cao và chuyên sâu; tạo ra một lộ trình phát triển kỹ năng rõ ràng, từ cơ bản đến chuyên sâu, bảo đảm “đúng người, đúng nhu cầu”.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung góp ý cụ thể vào dự thảo Khung kiến thức, kỹ năng số và giáo án giảng dạy kiến thức, kỹ năng số phục vụ phong trào "Bình dân học vụ số - Quốc hội số".

ANH PHƯƠNG