Bộ đội Biên phòng đưa sản phụ người Lào đi cấp cứu kịp thời

Theo đó, sáng cùng ngày, Đồn Biên phòng Ga Ry nhận được đề nghị hỗ trợ y tế khẩn cấp từ chính quyền bản A Bưl (huyện KaLum, tỉnh SeKong, Lào).
Trường hợp cần hỗ trợ là chị Si Phet SaMi (sinh năm 2004, trú tại bản A Bưl) mang thai lần đầu và có dấu hiệu sinh khó.
Đồn Biên phòng Ga Ry cử 7 cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng quân y, sử dụng xe cứu thương của đơn vị đến khu vực tiếp nhận sản phụ. Tại đây, lực lượng quân y đã thăm khám, kiểm tra sức khỏe ban đầu.
Sau đó, tổ công tác đưa sản phụ về Trung tâm Y tế Tây Giang để tiếp tục theo dõi, xử trí và đỡ sinh an toàn. Ngoài hỗ trợ kịp thời về y tế, Đồn Biên phòng Ga Ry còn trao 2 triệu đồng giúp gia đình sản phụ trang trải chi phí ban đầu.