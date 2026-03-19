Xã hội

Bộ đội Biên phòng đưa sản phụ người Lào đi cấp cứu kịp thời

SGGPO

Ngày 19-3, Trung tá Nguyễn Phúc Trường, chính trị viên Đồn Biên phòng Ga Ry (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa hỗ trợ một sản phụ người Lào trong tình trạng chuyển dạ sinh khó đi cấp cứu kịp thời.

Lực lượng biên phòng đưa sản phụ người Lào đi cấp cứu

Theo đó, sáng cùng ngày, Đồn Biên phòng Ga Ry nhận được đề nghị hỗ trợ y tế khẩn cấp từ chính quyền bản A Bưl (huyện KaLum, tỉnh SeKong, Lào).

Trường hợp cần hỗ trợ là chị Si Phet SaMi (sinh năm 2004, trú tại bản A Bưl) mang thai lần đầu và có dấu hiệu sinh khó.

Đồn Biên phòng Ga Ry cử 7 cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng quân y, sử dụng xe cứu thương của đơn vị đến khu vực tiếp nhận sản phụ. Tại đây, lực lượng quân y đã thăm khám, kiểm tra sức khỏe ban đầu.

Sau đó, tổ công tác đưa sản phụ về Trung tâm Y tế Tây Giang để tiếp tục theo dõi, xử trí và đỡ sinh an toàn. Ngoài hỗ trợ kịp thời về y tế, Đồn Biên phòng Ga Ry còn trao 2 triệu đồng giúp gia đình sản phụ trang trải chi phí ban đầu.

Lực lượng quân y thăm khám, kiểm tra sức khỏe cho chị Si Phet SaMi
NGUYỄN CƯỜNG

Từ khóa

Đồn Biên phòng Ga Ry Quân y Sản phụ Tây Giang Biên phòng Lào Đà Nẵng Si Phet SaMi

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn