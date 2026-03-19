Bộ đội Biên phòng đưa sản phụ người Lào đi cấp cứu kịp thời

Ngày 19-3, Trung tá Nguyễn Phúc Trường, chính trị viên Đồn Biên phòng Ga Ry (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa hỗ trợ một sản phụ người Lào trong tình trạng chuyển dạ sinh khó đi cấp cứu kịp thời.

Theo đó, sáng cùng ngày, Đồn Biên phòng Ga Ry nhận được đề nghị hỗ trợ y tế khẩn cấp từ chính quyền bản A Bưl (huyện KaLum, tỉnh SeKong, Lào).

Trường hợp cần hỗ trợ là chị Si Phet SaMi (sinh năm 2004, trú tại bản A Bưl) mang thai lần đầu và có dấu hiệu sinh khó.

Đồn Biên phòng Ga Ry cử 7 cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng quân y, sử dụng xe cứu thương của đơn vị đến khu vực tiếp nhận sản phụ. Tại đây, lực lượng quân y đã thăm khám, kiểm tra sức khỏe ban đầu.

Sau đó, tổ công tác đưa sản phụ về Trung tâm Y tế Tây Giang để tiếp tục theo dõi, xử trí và đỡ sinh an toàn. Ngoài hỗ trợ kịp thời về y tế, Đồn Biên phòng Ga Ry còn trao 2 triệu đồng giúp gia đình sản phụ trang trải chi phí ban đầu.

Lực lượng quân y thăm khám, kiểm tra sức khỏe cho chị Si Phet SaMi

NGUYỄN CƯỜNG