Dùng võng đưa bệnh nhân người Lào vượt núi về nhà

Ngày 29-9, UBND xã Hùng Sơn (TP Đà Nẵng) cho biết, lực lượng công an và quân sự xã đã phối hợp tổ chức hỗ trợ đưa một bệnh nhân người Lào lớn tuổi vượt núi về nhà sau khi điều trị tại bệnh viện

Các lực lượng thay phiên nhau cõng bệnh nhân qua nhiều đoạn đường rừng

Bệnh nhân là bà Pơloong Thị Deeng (sinh năm 1950, trú tại bản Abưl, huyện Kaleum, tỉnh SeKong, Lào). Trước đó, bà Deeng nhập cảnh sang Việt Nam để điều trị bệnh tại Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi Bắc Quảng Nam (đóng tại xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng). Sau thời gian điều trị, bà có nguyện vọng xuất viện, trở về quê nhà để chăm sóc.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bão số 10, địa bàn miền núi Hùng Sơn bị chia cắt, đường sá sạt lở, trơn trượt, việc di chuyển trở nên vô cùng khó khăn. Trước tình hình này, người thân bệnh nhân đã đề nghị chính quyền xã Hùng Sơn hỗ trợ.

Bệnh nhân đã lớn tuổi, đi lại khó khăn nên đề nghị UBND xã Hùng Sơn hỗ trợ

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Quân sự và Công an xã Hùng Sơn đã cử lực lượng ứng trực, phối hợp tổ chức đưa bà Deeng về quê. Các cán bộ, chiến sĩ đã thay phiên nhau dùng võng, cẩn thận khiêng bà vượt qua gần 5km đường rừng hiểm trở, từ thôn Atu 2 (xã Hùng Sơn) qua biên giới, về tận bản Abưl, Lào an toàn.

Đại diện chính quyền địa phương cho biết, đây là hoạt động thể hiện tình đoàn kết, nghĩa tình hữu nghị đặc biệt Việt – Lào, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nhân dân phục vụ của lực lượng vũ trang địa phương trong bối cảnh thiên tai, mưa bão phức tạp.

NGUYỄN CƯỜNG