Bộ đội Hải quân đẩy mạnh chuyển đổi số

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Vùng 2 Hải quân, công tác số hóa được Lữ đoàn 171 triển khai bài bản, có trọng tâm, trọng điểm, gắn chặt với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng tại Lữ đoàn 171

Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn 171 xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ chính trị quan trọng, gắn liền với xây dựng Lữ đoàn “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”. Ngay từ đầu năm 2025, trong nghị quyết chuyên đề, Đảng ủy xác định chỉ tiêu 100% cán bộ, chiến sĩ được quán triệt, nhận thức, phổ cập kiến thức cơ bản về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Thượng tá Trần Thanh Vũ, Chính ủy Lữ đoàn 171, chia sẻ: “Chúng tôi quán triệt để cán bộ, chiến sĩ hiểu rõ: chuyển đổi số không phải việc của riêng ai, mà là trách nhiệm chung. Người chỉ huy gương mẫu ứng dụng, người chiến sĩ tích cực làm quen, tất cả cùng tiến bộ”. Để nâng cao chất lượng công tác chuyển đổi số, Đảng ủy Lữ đoàn cũng xác định lấy kết quả thực hiện ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, kết hợp với nâng cao trình độ, năng lực ngoại ngữ, tin học là một trong những tiêu chí quan trọng để bình xét thi đua, khen thưởng; đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, quần chúng hằng năm; xem xét, đề nghị đào tạo bồi dưỡng, điều động, bổ nhiệm.

Từ lịch trực, báo cáo kỹ thuật, kế hoạch huấn luyện... đều được cập nhật, phê duyệt trên hệ thống số. Bộ đội bớt “chạy giấy”, thêm thời gian chăm lo vũ khí, trang bị, rèn luyện kỹ năng.

Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã thành lập Ban chỉ đạo, Tổ tư vấn kỹ năng số, tổ chức tập huấn các kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ phụ trách chuyển đổi số và chủ động biên soạn giảng dạy được 10 chuyên đề cho cán bộ chiến sĩ trong toàn Lữ đoàn về chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, 100% cơ quan, đơn vị trong Lữ đoàn đã cài đặt phần mềm QiMe thường xuyên học tập, theo dõi các thông tin đặc biệt tự học tập, tự kiểm tra trên nền tảng “Bình dân học vụ số”. Đến các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin trên mạng máy tính quân sự; thành lập tổ ứng cứu sự cố, tổ chức trực giám sát, khắc phục sự cố an toàn thông tin mạng 24/7...

Mặt khác, Lữ đoàn chia thành 2 khu vực, cách xa nhau gần 10km trên cơ sở tận dụng các trang thiết bị hiện có nên đã chủ động đề xuất lắp đặt đường truyền QS1 và đầu tư hệ thống phòng máy triển khai đến từng tàu để triển khai văn bản số không mật đến từng tàu chiến đấu, giảm thiểu “chạy văn bản giấy, tiết kiệm kinh phí và thời gian cho đơn vị”. Trước đây, mỗi lần làm báo cáo kỹ thuật, mất cả buổi chép tay, cộng sổ. Nay chỉ cần vài thao tác trên máy tính bảng, báo cáo vừa nhanh, vừa chính xác, gửi thẳng về Sở chỉ huy Lữ đoàn.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 171 tìm hiểu về chuyển đổi số

Thượng tá Trần Văn Tuyến, Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn 171 chia sẻ, thời gian gần đây, hoạt động tuyên truyền biển đảo thay vì phát tờ rơi giấy, cán bộ tuyên truyền dùng tờ rơi QR, clip ngắn, hình ảnh trực quan. Học sinh, sinh viên, ngư dân có thể quét mã, xem ngay nội dung trên điện thoại. Khi cần trợ giúp, bà con liên hệ nhanh với đơn vị qua các kênh số, thông tin được ghi nhận, xử lý rõ người, rõ việc.

ĐẶNG ĐÔNG (Lữ đoàn 171, Vùng 2 Hải quân)