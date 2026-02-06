Bộ đôi nghệ sĩ nổi tiếng thế giới ra MV quảng bá du lịch Việt Nam

Đây là sản phẩm ghi hình trình diễn của nhóm nhạc Secret Garden tại những địa danh nổi tiếng của tỉnh Ninh Bình, nằm trong dự án âm nhạc quốc tế “Good moring Vietnam”.

Ban tổ chức đã trao tặng MV này cho lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, các tập đoàn du lịch, khách sạn, hãng hàng không, đài truyền hình nhằm lan tỏa sản phẩm âm nhạc, góp phần quảng bá du lịch Việt Nam tới du khách trong nước, quốc tế.

Một cảnh trong MV

Video âm nhạc này lấy bối cảnh ở Ninh Bình, vùng đất di sản của Việt Nam, mở ra hành trình đi qua Tràng An, Cúc Phương, chùa Bích Động… Không có lời thoại, chỉ bằng hình ảnh và âm nhạc, câu chuyện trong MV đã dẫn dắt người xem theo bước chân 2 nghệ sĩ tìm thấy sự đồng điệu giữa con người, thiên nhiên, giữa tâm hồn và cảnh sắc tuyệt đẹp của Ninh Bình.

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh phát biểu tại lễ ra mắt MV

Chia sẻ ngay sau khi hoàn thành ghi hình, bộ đôi của nhóm nhạc Secret Garden đã bày tỏ xúc động trước vẻ đẹp thiên nhiên của Ninh Bình. Cặp đôi cho rằng, việc được biểu diễn giữa không gian thiên nhiên thay vì trong khán phòng mang lại một cảm giác đặc biệt, nơi âm nhạc và cảnh sắc như hòa quyện, tạo nên một vòng cảm xúc trọn vẹn.

Âm nhạc của Secret Garden và thiên nhiên Ninh Bình cộng hưởng tự nhiên. Bộ đôi nghệ sĩ khẳng định, đây chính là kí ức khó quên trong hành trình biểu diễn ở Việt Nam.

Một cảnh trong MV

Tại lễ ra mắt, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh nêu rõ, việc lựa chọn Ninh Bình, vùng đất hội tụ vẻ đẹp thiên nhiên, lịch sử, chiều sâu văn hóa làm bối cảnh ghi hình đã thực sự tạo nên sự cộng hưởng tự nhiên giữa âm nhạc của Secret Garden và không gian di sản, qua đó truyền tải một cách tinh tế vẻ đẹp Việt Nam bằng ngôn ngữ nghệ thuật giàu cảm xúc.

Thông qua những sản phẩm sáng tạo, Ban tổ chức mong muốn góp phần đổi mới phương thức quảng bá văn hóa, du lịch Việt Nam, tận dụng sức lan tỏa của âm nhạc, nghệ thuật để kể câu chuyện văn hóa theo cách hiện đại, nhân văn, giàu bản sắc.

Trước đó, vào tháng 10-2025, nhóm nhạc Secret Garden đã lần đầu tiên biểu diễn tại Việt Nam trước 3.000 khán giả trong dự án âm nhạc “Good moring Viet Nam”. Trong đêm nhạc, hình ảnh về các giá trị văn hóa truyền thống, phong cảnh đất nước Việt Nam hiện lên thật đẹp, hòa quyện với các tác phẩm âm nhạc nổi tiếng của Secret Garden, nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của công chúng.

