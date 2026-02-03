“Xẩm trong cõi đời” thấm đẫm chất dân gian đương đại

Ra mắt chiều 3-2 tại không gian Bích Câu đạo quán (Hà Nội), album “Xẩm trong cõi đời vol.2” cho thấy cách tiếp cận mềm mại nhưng rõ ràng của nghệ sĩ Mai Tuyết Hoa trong nỗ lực đưa xẩm trở lại đời sống đương đại.

Nghệ sĩ Mai Tuyết Hoa có hành trình bền bỉ nuôi dưỡng và lan tỏa nghệ thuật hát xẩm. Ảnh: NGUYỄN HÒA

Chia sẻ về tinh thần của album, nghệ sĩ Mai Tuyết Hoa nói: “Tôi lựa chọn đan xen xẩm cổ và xẩm mới của hôm nay, để khán giả khi lắng nghe có thể tìm thấy cảm xúc hướng về nguồn cội, từ đó lan tỏa tinh thần xẩm trong đời sống đương đại”.

Với chị, mỗi bài xẩm đều xuất phát từ những câu chuyện rất đời, phản chiếu những va đập, gập ghềnh của con người, nhưng đích đến vẫn là cõi thiện, sự thấu hiểu và lòng biết ơn.

Nghệ sĩ Mai Tuyết Hoa trong buổi ra mắt "Xẩm trong cõi đời". Ảnh: NGUYỄN HÒA

Album gồm 9 ca khúc, do nghệ sĩ Phạm Đình Dũng làm giám đốc âm nhạc. Bên cạnh các bài xẩm cổ như Dạt nước cánh bèo, Vợ chồng cờ bạc, Một quan là sáu trăm đồng…, là phần sáng tác mới của nhạc sĩ Nguyễn Quang Long như Ơn cha nghĩa mẹ, Ghen, Hà Nội 36 chân tình...

Nhạc sĩ Nguyễn Quang Long cho biết, anh viết các tác phẩm trong album dựa trên sự thấu hiểu giọng hát và cá tính nghệ thuật của Mai Tuyết Hoa.

“Giọng xẩm của Mai Tuyết Hoa không mang màu bi lụy như các nghệ nhân xưa, mà là hiện thân của người hát xẩm phố phường Hà Nội thời hiện đại, đậm màu dân gian, trữ tình và có nét dí dỏm riêng. Vì thế, tôi viết xẩm cho Hoa theo hướng vừa giữ tinh thần truyền thống, vừa phù hợp với hơi thở hôm nay”, anh chia sẻ.

Hai mẹ con nghệ sĩ Mai Tuyết Hoa cùng thể hiện bài xẩm mới "Tránh xa tệ nạn". Ảnh: NGUYỄN HÒA

Không đặt mục tiêu tạo cú hích ồn ào, Xẩm trong cõi đời vol.2 chọn cách đi chậm và chắc, như chính con đường gần 30 năm gắn bó với xẩm của Mai Tuyết Hoa, bền bỉ, lặng lẽ và nhất quán với mong muốn để xẩm tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay.

VĨNH XUÂN