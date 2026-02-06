Sách tết cho thiếu nhi hấp dẫn, phong phú

Thị trường sách tết năm nay chứng kiến sự vào cuộc đầy mạnh mẽ của các đơn vị xuất bản làm sách cho thiếu nhi. Bên cạnh những đơn vị quen thuộc, sân chơi đã xuất hiện thêm một số đơn vị mới, nhờ đó tạo nên một thị trường sách tết cho thiếu nhi hết sức phong phú và đa dạng.

Tết về trên những trang sách nhỏ

Giống như các năm trước, năm nay NXB Kim Đồng tiếp tục mang đến ấn phẩm Nhâm nhi Tết Bính Ngọ 2026, tuyển tập 21 sáng tác thơ - văn - nhạc - họa chủ đề xuân và tết của nhiều tác giả dành riêng cho các bạn đọc nhí và gia đình cùng đọc.

Những trang sách tết đầy màu sắc của NXB Kim Đồng

Ngoài ra, NXB Kim Đồng còn mang đến bộ sách tương tác được in dưới hình thức giấy bìa cứng với các góc bo tròn an toàn cho bé gồm Bày mứt Tết nào! và Gói bánh chưng nào! Mỗi trang sách được chia 3 phần với mỗi phần là các loại mứt và nguyên liệu khác nhau giúp các em nhỏ có thể lật giở, ghép hình để tạo ra khay mứt hay chiếc bánh chưng độc đáo. Cũng dành cho cả gia đình còn có truyện dài Tết và mẹ của cây bút trẻ Nguyễn Dương Quỳnh với thông điệp ấm áp về hàn gắn thương tổn giữa các thành viên trong gia đình, nhất là trong dịp tết.

“Những năm gần đây, độc giả bắt đầu hình thành thói quen đón đọc sách tết nên nhiều đơn vị xuất bản hướng đến làm dòng sách này, nhất là sách cho thiếu nhi. Vì vậy sách cho các em ngày càng đa dạng, từ thơ đến văn xuôi, từ truyện tranh đến sách nghệ thuật, sách tương tác... được các em thiếu nhi đón nhận tích cực. Không chỉ trong nước, thiếu nhi người Việt ở nước ngoài cũng rất quan tâm”, nhà văn Văn Thành Lê, Giám đốc chi nhánh NXB Kim Đồng tại TPHCM, chia sẻ.

Nhiều năm trước, Đinh Tị Books đã thành lập Tủ sách Người kể chuyện, tập trung khai thác những ấn phẩm về tết dành cho thiếu nhi như: Truyện cổ tích hay nhất về tết, Thơ tết dành cho thiếu nhi, Tết ấm áp yêu thương, Én bay khắp miền - Tết về bình yên. Năm nay, Đinh Tị Books ra mắt tập truyện Pháo hoa đêm giao thừa với 7 truyện ngắn có lối viết nhẹ nhàng, gửi đến các em những phong tục đẹp ngày tết cũng như ý nghĩa của tình thân. Có thể nói, thị trường sách tết dành cho thiếu nhi đang dần được định hình, là một thị trường đầy tiềm năng để các đơn vị xuất bản trong nước đầu tư thực hiện.

Đầu sách hay của những đơn vị mới

Bên cạnh những đơn vị quen thuộc, thị trường sách tết cho thiếu nhi năm nay ghi nhận sự tham gia của một số đơn vị mới là NXB Tổng hợp TPHCM và NXB Trẻ. NXB Tổng hợp TPHCM mang đến tập thơ Tết ngày xưa của mẹ của tác giả Cao Mai Trang và họa sĩ Nhật Ánh Phạm. Cao Mai Trang là tác giả quen thuộc với dòng thơ thiếu nhi với các tác phẩm Tuổi thơ của mẹ 1, 2; Bé yêu Tổ quốc… Thơ của Cao Mai Trang có lối viết tự nhiên, không cầu kỳ về câu chữ, chủ yếu kể những câu chuyện nho nhỏ bằng vần điệu. Với Tết ngày xưa của mẹ cũng vậy, 50 bài thơ theo thể thơ 5 chữ là những mẩu chuyện, tâm sự về phong tục, sinh hoạt và kỷ niệm về các ngày lễ, tết của quê hương, như một cách lan tỏa giúp con trẻ thêm yêu quý cội nguồn.

Năm nay, nhiều đơn vị làm sách đã có những sáng tạo mới trong dòng sản phẩm sách tết cho thiếu nhi như hình thức sách tô màu, giúp các em nhỏ tìm hiểu về ngày tết một cách mới mẻ và độc đáo. Có thể kể đến Bean Books với Màu của tết, Viva Books với Tô màu ngày tết, Time Books với Em vui lễ hội, Minh Thắng Books với Tết và lễ hội truyền thống Việt Nam, BeU Books với Vui tết rộn ràng muôn sắc nở hoa…

Lần đầu tham gia vào thị trường sách tết dành cho thiếu nhi, NXB Trẻ mang đến bộ sách Kể chuyện lễ hội với hai tựa là Tết mùa của yêu thương và Ai cũng có một mùa xuân để nhớ. Cả hai đều là những câu chuyện nhẹ nhàng cho bé từ 6 tuổi trở lên, khơi gợi cho các em cảm nhận nhiều khía cạnh về ngày tết Việt Nam. Mỗi tập sách không chỉ là một câu chuyện kể, mà còn là một trải nghiệm đọc nhẹ nhàng, nơi các em được gặp những nhân vật quen thuộc, được sống lại những cảm xúc thân thương và khám phá ý nghĩa của các lễ hội qua những điều giản dị.

Theo chị Đào Mai Ly, Trưởng phòng Truyền thông NXB Trẻ, phong tục tết mỗi năm lại thay đổi theo đời sống xã hội. Có những điều đã ít thấy như cây nêu pháo đỏ, có những điều khác biệt như nơi nấu bánh tét, nơi cúng bánh chưng, mâm cỗ mỗi nhà mỗi khác tùy điều kiện... “Thông qua bộ sách Kể chuyện lễ hội, chúng tôi gửi đến các em nhỏ những điều làm nên cốt lõi tinh thần ngày tết: mong các bạn nhỏ đọc sách thì thấm thía rằng đây là dịp để gia đình quây quần bên nhau, tưởng nhớ và biết ơn ông bà tổ tiên, dành thời gian lan tỏa yêu thương và những việc làm tử tế, giữ gìn từ lời nói đến hành động thiện lành để mong cho năm mới tốt đẹp”, chị Đào Mai Ly cho biết.

HỒ SƠN