NSND Kim Cương ở tuổi 90 vẫn lay động khán giả

Ngày 5-2, tại Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, Hội Sân khấu TPHCM phối hợp Sở VH-TT TPHCM và các cơ quan liên quan tổ chức tọa đàm " Kỳ nữ Kim Cương với thoại kịch miền Nam", để vinh danh người nghệ sĩ tài hoa nhân dịp bà bước vào tuổi 90.

dự chương trình có đồng chí Đinh Thị Thanh Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; cùng đông đảo nghệ sĩ, nhà nghiên cứu lý luận phê bình.

Văn nghệ sĩ và khán giả tham dự tọa đàm. Ảnh: THÚY BÌNH

Thập niên 1960, NSND Kim Cương sáng lập Đoàn kịch nói Kim Cương, trở thành nghệ sĩ tiên phong đặt nền móng cho thoại kịch miền Nam.

Bà đã đóng góp rất lớn cho việc hình thành khuynh hướng sáng tác đưa trường phái kịch nói hiện thực nhân văn vào đời sống sân khấu, trở thành nét đặc trưng trong dòng chảy lịch sử của sân khấu miền Nam.

NSND Trần Minh Ngọc chia sẻ cảm xúc, tình cảm trong buổi tọa đàm "Kỳ nữ Kim Cương với thoại kịch miền Nam". Ảnh: THÚY BÌNH

Trong hoạt động nghệ thuật, NSND Kim Cương đảm nhận cả bốn vai trò là diễn viên, đạo diễn, tác giả, nhà quản lý. Ở vị trí nào, bà cũng thể hiện xuất sắc tài năng, sự nghiêm túc, chỉn chu, nhiệt huyết và tình yêu sâu sắc dành cho sân khấu.

Những vai diễn của bà góp phần lớn trong công tác đào tạo lớp nghệ sĩ tiếp nối, kế thừa.

Không chỉ tài năng nghệ thuật, bà còn để lại dấu ấn sâu đậm bằng nhân cách và tấm lòng với nghề, với các thế hệ văn nghệ sĩ.

NSND Bảy Nam và NSND Kim Cương. Ảnh: TƯ LIỆU

Trong chặng đường làm nghệ thuật, NSND Kim Cương viết hơn 80 kịch bản, trong đó có những tác phẩm nổi tiếng, như: Lá sầu riêng, Dưới hai màu áo, Nó là con tôi, Bông hồng cài áo, Trà Hoa Nữ… mà cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị tư tưởng, nghệ thuật, sức lay động trong lòng công chúng.

NSND Kim Cương. Ảnh: TƯ LIỆU

Điều rất đặc biệt trong phong cách nghệ thuật của NSND Kim Cương là tạo dựng được một dấu ấn cá nhân rõ nét, tư duy làm kịch lấy con người làm trung tâm, chú trọng chiều sâu tâm lý, đời sống gia đình - xã hội và những giá trị nhân văn phổ quát.

Ca sĩ Bích Phượng biểu diễn bài hát "Bông hồng cài áo" (tác giả: Phạm Thế Mỹ). Ảnh: THÚY BÌNH

NSND Phượng Loan biểu diễn bài ca cổ "Giấc mơ lá sầu riêng" (tác giả: NSND Viễn Châu). Ảnh: THÚY BÌNH

Tọa đàm có 8 tham luận và nhiều ý kiến đóng góp của các văn nghệ sĩ, nhà nghiên cứu, nói về NSND Kim Cương và các tác phẩm của bà, bằng tất cả lòng kính trọng, quý mến, càng khẳng định giá trị của sân khấu kịch nói Kim Cương là một “di sản đô thị”.

NSND Kim Cương chia sẻ cảm xúc sau tiết mục biểu diễn trích đoạn vở "Lá sầu riêng". Ảnh: THÚY BÌNH

Tại chương trình, NSND Kim Cương đã biểu diễn trích đoạn vở Lá sầu riêng (đạo diễn: NSND Trần Ngọc Giàu) cùng NSƯT Hữu Châu và hai diễn viên trẻ Trương Hạ, Trang Tuyền.

Trong vai người mẹ nghèo thương con, sẵn sàng hy sinh vì hạnh phúc của con, với lối diễn xuất nhẹ nhàng, sâu lắng, phản ánh nội tâm, chiều sâu những cung bậc tình cảm rất tình và rất đời, NSND Kim Cương đã lấy nước mắt của nhiều khán giả.

>>>Clip và một số hình ảnh trong trích đoạn vở kịch Lá sầu riêng. Ảnh: THÚY BÌNH

