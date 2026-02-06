Rộn ràng “Giai điệu yêu thương - Mừng xuân, dâng Đảng” ở phường Xuân Hòa

Tối 5-2, tại UBND phường Xuân Hòa (TPHCM), Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Xuân Hòa phối hợp với Hội Âm nhạc TPHCM - Chi hội Thanh nhạc và hợp xướng - CLB Nữ nghệ sĩ Thành phố tổ chức Chương trình Âm nhạc xuống phố kỳ 74, chủ đề Giai điệu yêu thương - Mừng xuân, dâng Đảng.

NSƯT Quỳnh Liên và các ca sĩ Chi hội Thanh nhạc và hợp xướng - CLB Nữ nghệ sĩ Thành phố biểu diễn bài hát "Bài ca Hồ Chí Minh". Ảnh: THÚY BÌNH

Chương trình nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thành công tốt đẹp và tiến tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031; tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường Xuân Hòa, nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

Chủ tịch UBND phường Xuân Hòa Nguyễn Hùng Hậu tặng hoa và thư cảm ơn đến các nghệ sĩ, ca sĩ biểu diễn trong Chương trình Âm nhạc xuống phố "Giai điệu yêu thương - Mừng xuân, dâng Đảng". Ảnh: THÚY BÌNH

NSƯT Quỳnh Liên và nhóm Ánh Dương biểu diễn bài hát "Cung đàn mùa xuân". Ảnh: THÚY BÌNH

Thông qua các tiết mục biểu diễn nghệ thuật với nội dung ca ngợi Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, quê hương - đất nước, mùa xuân và con người Việt Nam, chương trình góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc; đồng thời củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước trong sự nghiệp xây dựng và phát triển địa phương.

NSƯT Thanh Sử biểu diễn ca khúc "Mùa xuân tình yêu". Ảnh: THÚY BÌNH

Chương trình Giai điệu yêu thương - Mừng xuân, dâng Đảng đã biểu diễn phục vụ khán giả các khúc ca vui tươi rộn ràng: Mùa Xuân DK, Đêm giao thừa nghe một khúc dân ca, Giai điệu Tổ quốc, Hành khúc ngày và đêm, Cung đàn mùa xuân, Tình ca mùa xuân, Mùa xuân tình yêu, Nắng có còn xuân, Ngày Tết Việt Nam - Chúc Tết mọi nhà, Bài ca Hồ Chí Minh, ca cổ Dệt chặng đường xuân… xiếc hài Con lăn.

Nhóm Sen Việt biểu diễn ca khúc "Ngày Tết Việt Nam - Chúc Tết mọi nhà". Ảnh: THÚY BÌNH

Tham gia biểu diễn trong chương trình có các NSƯT Quỳnh Liên, Ánh Tuyết, Thanh Sử; các ca sĩ Bích Phượng, Thúy Hà, Đức Mạnh, Mai Nhung; các nhóm ca Ánh Dương, Sen Việt, Dòng Thời Gian, Thanh Âm…

THÚY BÌNH