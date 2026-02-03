Xây dựng bộ nhận diện quốc gia thống nhất ở tầm chiến lược

Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045, vừa được ban hành năm 2026, lần đầu đặt ra yêu cầu xây dựng thông điệp và bộ nhận diện hình ảnh quốc gia thống nhất ở tầm chiến lược.

Bộ sưu tập của các nhà tạo mẫu Việt Nam được trình diễn trong Ngày Việt Nam tại nước ngoài. Ảnh: NAM NGUYỄN

Theo Quyết định số 173/QĐ-TTg, chiến lược xác định truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài không chỉ là hoạt động thông tin, tuyên truyền đơn thuần, mà là một công cụ mềm có ý nghĩa chiến lược, phục vụ trực tiếp cho phát triển đất nước và gắn chặt với các mục tiêu dài hạn đến năm 2045.

Điểm mới nổi bật của chiến lược là yêu cầu xây dựng thông điệp và bộ nhận diện hình ảnh quốc gia thống nhất, làm nền tảng xuyên suốt cho mọi hoạt động truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài. Trên cơ sở đó, hình ảnh Việt Nam sẽ không còn được truyền thông theo cách phân tán, rời rạc theo từng lĩnh vực hay từng cơ quan, mà được định vị tổng thể, nhất quán, đồng thời linh hoạt thích ứng với từng thị trường, từng khu vực và từng nhóm công chúng quốc tế.

Chiến lược hướng tới xây dựng và lan tỏa hình ảnh Việt Nam là quốc gia ổn định về chính trị, năng động về kinh tế, giàu bản sắc văn hóa, có khát vọng đổi mới sáng tạo, môi trường đầu tư - kinh doanh hấp dẫn, là điểm đến an toàn, thân thiện và là đối tác tin cậy, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Trong đó, con người Việt Nam với các giá trị hiện đại nhưng giàu truyền thống, sáng tạo nhưng giàu tính nhân văn, hội nhập sâu rộng nhưng vẫn giữ vững bản sắc văn hóa dân tộc được xác định là trung tâm của chiến lược truyền thông hình ảnh quốc gia.

Fasipan (Lào Cai) là một trong những điểm đến thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế

Về mục tiêu dài hạn, đến năm 2045, Việt Nam phấn đấu trở thành quốc gia có hình ảnh và thương hiệu mạnh, được cộng đồng quốc tế nhận diện rõ nét và tích cực; nằm trong Top 3 ASEAN và Top 30 thế giới về chỉ số Sức mạnh mềm; đồng thời là điểm đến hấp dẫn về du lịch, đầu tư, sáng tạo và giao lưu văn hóa quốc tế, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao.

Chiến lược nhấn mạnh yêu cầu đổi mới toàn diện phương thức truyền thông theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, phù hợp chuẩn mực quốc tế. Nội dung truyền thông phải bảo đảm chính xác, khách quan, hấp dẫn, phong phú về hình thức và phù hợp với từng nhóm công chúng mục tiêu; kết hợp hài hòa giữa truyền thông truyền thống và truyền thông số, giữa quảng bá trực tiếp và trực tuyến nhằm mở rộng phạm vi tiếp cận và nâng cao hiệu quả lan tỏa.

Song song đó, chiến lược đề cao việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo trong toàn bộ quy trình truyền thông, từ nghiên cứu công chúng, xây dựng thông điệp, sản xuất nội dung đến phân phối và đo lường hiệu quả; hướng tới xây dựng hệ sinh thái truyền thông số quốc gia như một giải pháp mang tính đột phá.

Một nội dung xuyên suốt khác là phát huy vai trò tham gia của toàn xã hội, từ các cơ quan Đảng, Nhà nước đến doanh nghiệp, trí thức, văn nghệ sĩ, cộng đồng sáng tạo và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; đồng thời tăng cường phối hợp liên ngành, thúc đẩy hợp tác công - tư và đầu tư phát triển nguồn nhân lực truyền thông hình ảnh quốc gia, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong giai đoạn mới.

VĨNH XUÂN