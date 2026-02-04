Phong vị tết Việt rộn ràng từ núi cao đến biển xanh

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhiều khu nghỉ dưỡng, điểm đến du lịch trên cả nước đồng loạt khoác lên mình sắc xuân rực rỡ với chuỗi hoạt động văn hóa, tâm linh, ẩm thực và giải trí đặc sắc.

Không khí tết đang lan tỏa khắp các vùng miền đất nước, từ những đỉnh núi thiêng Tây Bắc, miền Đông Nam bộ đến các khu nghỉ dưỡng ven biển miền Trung và đô thị lớn. Mỗi điểm đến mang một sắc thái riêng, nhưng cùng chung tinh thần tôn vinh giá trị văn hóa Việt và tạo nên mùa xuân ấm áp, nhiều sắc màu.

Show nghệ thuật Đỉnh thiêng du ký trải nghiệm văn hóa Tây Bắc tại Sa Pa

Tại Sun World Fansipan Legend (Sa Pa), hội xuân “Mở Cổng trời” 2026 diễn ra từ mùng 3 tết với chuỗi nghi lễ tâm linh như dâng hoa, tắm phật, viết lời nguyện ước đầu năm, tụng kinh cầu quốc thái dân an... Song hành với không gian tâm linh là sắc màu văn hóa Tây Bắc như tái hiện lễ hội Gầu Tào của người Mông, lễ hội của người Thái, mâm cơm tết vùng cao và các tiểu cảnh hoa xuân, nổi bật là “Mã đáo khai xuân”- biểu trưng cho khởi đầu hanh thông, bứt phá.

Ở Núi Bà Đen (Tây Ninh), hội xuân lớn nhất trong năm với chủ đề “Hương sắc Tây Ninh 2026” khai mạc từ mùng 4 tháng Giêng và kéo dài đến hết tháng Giêng. Du khách được thưởng thức các chương trình nghệ thuật, trình diễn nhạc ngũ âm, múa Khmer, trống Chhay dăm, chiêm ngưỡng không gian “xứ sở Hà Lan” với hàng vạn bông tulip nở rộ trên đỉnh núi, đồng thời hành hương chiêm bái hệ thống công trình tâm linh và các tôn tượng phật lớn.

Trưng bày đón tết cổ truyền tại Sofitel Legend Metropole Hà Nội

Song song các điểm đến lễ hội, nhiều khu nghỉ dưỡng cao cấp trên cả nước cũng trở thành “điểm hẹn xuân” với chuỗi trải nghiệm được thiết kế riêng cho mùa tết. The Anam Cam Ranh và The Anam Mũi Né tổ chức nghi lễ dựng nêu, múa lân, phục vụ mâm cỗ đoàn viên, buffet tết và trang trí không gian với cây nêu, đèn lồng, tiểu cảnh làng Việt.

Alma Resort Cam Ranh dựng Làng Tết với các góc check-in áo dài, workshop gói bánh chưng, làm đèn lồng, xin chữ thư pháp, kết hợp chợ tết, tiệc trà chiều và cocktail chủ đề.

Trang hoàng đón tết tại một khách sạn

Tại Sofitel Legend Metropole Hà Nội, không gian di sản 125 năm tuổi được “khoác áo tết” với múa lân, ca trù, múa rối, triển lãm tranh dân gian cùng các thực đơn và cocktail mang cảm hứng xuân. Azerai La Residence Huế và Azerai Kê Gà Bay mang đến phong vị tết cổ truyền qua tham quan chợ hoa, gói bánh chưng, thưởng trà mứt, nhận lì xì và các bữa tiệc ấm cúng trong không gian nghỉ dưỡng tinh tế. Riêng TIA Wellness Resort Đà Nẵng nghi thức thả đèn cầu nguyện, viết thư pháp... và khám phá ẩm thực tết truyền thống.

Từ núi cao hùng vĩ đến biển xanh khoáng đạt, từ lễ hội dân gian đến nghỉ dưỡng tinh tế, bức tranh tết Việt năm nay hiện lên đa sắc, rộn ràng và giàu cảm xúc, mời gọi du khách thưởng lãm phong vị mùa xuân trên hành trình xuyên Việt.

MAI AN