Lâm Đồng: 2.500 cuốn sách, báo, tạp chí phục vụ bạn đọc tại hội báo Xuân 2026

Sáng 3-2, tại Thư viện tỉnh Lâm Đồng, Hội sách, báo và triển lãm ảnh Xuân Bính Ngọ 2026 tỉnh Lâm Đồng đã chính thức khai mạc.

Hội sách, báo và triển lãm ảnh trưng bày khoảng 2.500 bản sách, báo, tạp chí với nội dung phong phú, tập trung vào các chủ đề: Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, lịch sử, văn hóa, phong tục, lễ, tết cổ truyền. Các loại hình văn học, bao gồm văn học thiếu nhi, các ấn phẩm cùng những thành tựu nổi bật về kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm Đồng.

Khách mời theo dõi các ấn phẩm báo Xuân tại Hội sách, báo và triển lãm ảnh Xuân Bính Ngọ 2026 tỉnh Lâm Đồng

Đặc biệt, sự kiện giới thiệu báo, tạp chí xuân của Trung ương và gần 34 tỉnh, thành phố, kết hợp triển lãm hình ảnh về đất nước, mùa xuân và con người Lâm Đồng.

Điểm nhấn thu hút đông đảo người dân và du khách là không gian ông đồ viết thư pháp, phục vụ xin chữ đầu xuân, vẽ chân dung miễn phí, tạo nên sắc xuân đậm đà bản sắc truyền thống.

Các em học sinh tìm đọc các tác phẩm tại chương trình

Theo bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, sự kiện là bức tranh toàn cảnh về kinh tế - xã hội - đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh, đồng thời là nơi trao đổi, cung cấp thông tin đến bạn đọc.

ĐOÀN KIÊN