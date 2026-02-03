Văn hóa - Giải trí

“Đường lên phía trước” thắp sáng niềm tin, khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Tối 3-2, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội), chương trình nghệ thuật chính luận 'Đường lên phía trước' đã diễn ra trang trọng, xúc động, để lại nhiều dư âm trong lòng khán giả cả nước.

Chương trình nghệ thuật chính luận 'Đường lên phía trước'. Ảnh: HUẤN TRẦN
Chương trình do Báo Văn Hóa phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức, là hoạt động thiết thực kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2026), 40 năm đất nước thực hiện công cuộc đổi mới, đồng thời chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và mừng Xuân Bính Ngọ 2026.

Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: HUẤN TRẦN

Với hình thức nghệ thuật tổng hợp, dàn dựng công phu, nội dung giàu tính tư tưởng và giá trị thẩm mỹ cao, Đường lên phía trước ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng, khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng trong suốt tiến trình cách mạng, từ đấu tranh giành độc lập dân tộc đến xây dựng, phát triển đất nước trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế.

Chương trình cũng thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với các thế hệ đi trước, đồng thời bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên.

Đường lên phía trước quy tụ nhiều nghệ sĩ được công chúng yêu mến, như NSND Quốc Hưng, NSƯT Tân Nhàn, các ca sĩ Đông Hùng, Tạ Quang Thắng, Đào Mác, Thu Hằng, Quán quân ca sĩ nhí toàn quốc Dương Đức Hải, cùng Hợp xướng Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và Vũ đoàn Selena.

Lực lượng nhạc công, diễn viên múa, nghệ sĩ biểu diễn đông đảo đã tạo nên những màn trình diễn quy mô, giàu chất sử thi và chiều sâu cảm xúc.

Chương trình gửi gắm thông điệp về niềm tin vững chắc vào tương lai tươi sáng của đất nước. Ảnh: HUẤN TRẦN

Mở đầu chương trình là mashup Lá cờ Đảng - Đảng là cuộc sống của tôi - Đảng cho ta một mùa xuân, như lời chào trang trọng, khẳng định niềm tin son sắt vào Đảng và con đường cách mạng mà dân tộc đã lựa chọn.

Chương trình gửi gắm thông điệp về niềm tin vững chắc vào tương lai tươi sáng của đất nước, với khát vọng xây dựng Việt Nam hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc.

