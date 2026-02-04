“Nhạc đỏ” của thế hệ mới

Trong dòng chảy âm nhạc hiện đại, khi những ca khúc thị trường, nhạc trẻ chiếm lĩnh các nền tảng nghe nhạc, sự xuất hiện những sáng tác mới dòng nhạc truyền thống - cách mạng là một làn gió đầy tự hào. Các ca khúc tôn vinh tình yêu quê hương, đất nước, ngợi ca Đảng quang vinh đã góp phần khắc sâu niềm tin, khát vọng và trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Giai điệu tự hào cùng niềm tin, khát vọng

Nếu những tác phẩm dòng “nhạc đỏ” (truyền thống - cách mạng) trước đây như Tổ quốc gọi tên mình (nhạc Đinh Trung Cẩn, phổ thơ Nguyễn Phan Quế Mai), Một đời người một rừng cây (Trần Long Ẩn), Đất nước tình yêu (Trần Lệ Giang), Đảng đã cho ta một mùa xuân (Phạm Tuyên), Lá xanh (Hoàng Việt), Khát vọng (Phạm Minh Tuấn), Những ánh sao đêm (Phan Huỳnh Điểu), Đường chúng ta đi (nhạc Huy Du, phổ thơ Xuân Sách)… đã ghi dấu với nhiều thế hệ công chúng, thì hiện nay, nhiều tác phẩm mới cũng đang dần tạo dấu ấn.

Anh Tú và các nghệ sĩ trình diễn trong chương trình nghệ thuật chính luận Mãi mãi niềm tin theo Đảng

Kèm với đó là sự xuất hiện một thế hệ nhạc sĩ, ca sĩ trẻ tài năng như Nguyễn Văn Chung, Tùng Dương, Võ Hạ Trâm, Anh Tú, Nguyễn Hùng, Hòa Minzy, Đông Hùng, Minh Sang, Nguyễn Duyên Quỳnh, Trương Trần Anh Duy… Họ đã và đang “thổi lửa” vào những khúc ca hào hùng bằng sự kết hợp giữa tinh thần cách mạng và tư duy âm nhạc hiện đại.

Không đi theo lối mòn truyền thống, những tác phẩm mới đã mạnh dạn kết hợp nhiều loại hình nghệ thuật từ hiện đại đến truyền thống dân tộc, tạo nên những bài hát, bản phối mới lạ, đầy tính nghệ thuật. Nguyễn Văn Chung có loạt ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình; Biển, mặt đất và bầu trời; Nguyện thề vì bình yên, Nỗi đau giữa hòa bình…; Tùng Dương ra mắt Việt Nam ơi, cùng bước tới tương lai; Võ Hạ Trâm tạo dấu ấn với Nguyện là người Việt Nam, Triệu triệu con tim, Việt Nam trong tôi là; ca sĩ - nhạc sĩ Nguyễn Hùng có ca khúc Còn gì đẹp hơn... Gần nhất, ca sĩ Anh Tú thổi “làn gió mới” với các ca khúc: Thưa Đảng, Người là Hồ Chí Minh, Giữa hòa bình.

Chỗ đứng đặc biệt

Sự xuất hiện nhiều tác phẩm mới tràn đầy tình yêu quê hương đất nước, niềm tin vào sự trường tồn và phát triển của dân tộc, thể hiện trách nhiệm người nghệ sĩ, là tín hiệu vui, rất đáng ghi nhận. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ: Tôi vốn sáng tác nhạc tình yêu đôi lứa, gia đình, thiếu nhi, nhưng sau những chuyến về nguồn, có nhiều điều thay đổi với bản thân. Tôi từng đứng lặng người trước những ngôi mộ liệt sĩ vô danh ở Nghĩa trang Hàng Dương - Côn Đảo. Mạch nguồn biết ơn cho tôi cảm xúc để viết nên những ca khúc tri ân, thể hiện tình yêu Tổ quốc. Tôi nghĩ, sẽ đến lúc, người nghệ sĩ viết và hát vì đó là vinh dự, trách nhiệm thiêng liêng.

Với Anh Tú, từ một ca sĩ chuyên hát nhạc trẻ, bước đầu anh có những sáng tác truyền thống, tích cực tham gia trình diễn ở các “concert quốc gia”, đưa dòng nhạc này thành xu hướng. Đó là một nỗ lực mà một số ca sĩ trẻ đã làm được. “Mỗi nghệ sĩ có con đường nghệ thuật riêng, nhưng có điểm chung là lòng yêu nước. Khi nghệ thuật được nuôi dưỡng từ niềm tự hào dân tộc và ý thức về cội nguồn thì con đường làm nghề sẽ càng có ý nghĩa”, Anh Tú cho biết.

Âm nhạc có vai trò quan trọng trong việc hun đúc lòng yêu nước, giáo dục thế hệ trẻ về lòng biết ơn. Tôi tin các ca khúc truyền thống - cách mạng luôn có chỗ đứng đặc biệt trong lòng công chúng. Tôi đã nhìn thấy hàng chục ngàn bạn trẻ cùng hát vang các ca khúc dòng nhạc này tại những concert quốc gia. Tôi cũng thấy nhiều nghệ sĩ trẻ đang nỗ lực, bền bỉ với dòng nhạc này và có thành công bước đầu. Họ cần được ghi nhận và trân trọng hơn nữa. NSND TẠ MINH TÂM

Việc các nghệ sĩ trẻ chuyên hát nhạc thị trường xuất hiện ở các chương trình nghệ thuật chính luận, “dấn thân” vào mảng sáng tác nhạc truyền thống - cách mạng có hàng triệu người khen, khích lệ nhưng đôi khi cũng tạo nên những phản ứng trái chiều trên mạng xã hội. ThS Nguyễn Tuấn Anh, công tác tại Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn, cho rằng: Trong bối cảnh thị trường giải trí chi phối mạnh mẽ đời sống âm nhạc, việc dấn thân vào không gian chính luận không phải con đường dễ dàng. Vì vậy, lựa chọn ấy cần được nhìn nhận như một biểu hiện của trách nhiệm công dân và sự đa dạng lành mạnh của đời sống nghệ thuật, chứ không phải đối tượng để chế giễu, bôi nhọ.

Tinh thần yêu nước, tự hào truyền thống dân tộc luôn được tiếp nối qua nhiều thế hệ. Sự kết nối giữa quá khứ - hiện tại - tương lai đã và đang tạo nên dòng chảy đồng cảm giữa nhạc sĩ, ca sĩ và công chúng, từ đó lan tỏa trong cộng đồng, góp phần nhân lên nhiều hơn nữa tình yêu Tổ quốc, ngọn lửa tự hào, kiêu hãnh của dân tộc trong thời đại mới.

TIỂU TÂN