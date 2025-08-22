Bộ GD-ĐT tri ân các “nhà giáo đi B”

Hòa trong không khí tưng bừng kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, ngày 22-8, tại Bộ GD-ĐT đã diễn ra chương trình “Gặp mặt đại diện nhà giáo được điều động làm công tác giáo dục tại miền Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước”.

Từ đầu những năm 1960, nhu cầu về cán bộ giáo dục và giáo viên ở vùng giải phóng ở miền Nam trở nên cấp bách; đáp lời kêu gọi của Đảng, Nhà nước và nhân dân miền Nam ruột thịt, hàng ngàn cán bộ, giáo viên, sinh viên mới tốt nghiệp của các trường sư phạm ở miền Bắc đã viết đơn tình nguyện, sẵn sàng rời xa gia đình, tạm biệt bục giảng thân thuộc, nhận nhiệm vụ lên đường vào chiến trường miền Nam.

Từ năm 1961 đến tháng 12-1974, đã có nhiều đợt cán bộ giáo dục và giáo viên với tổng cộng hơn 3.000 nhà giáo đã tình nguyện và được Bộ Giáo dục điều động đi vào chiến trường miền Nam (ký hiệu gọi là đi B). Mỗi người trong số họ là một câu chuyện riêng, nhưng tất cả đều chung một lý tưởng: đem ánh sáng tri thức, khoa học, gieo mầm trí tuệ, cho cán bộ, chiến sĩ, và con em nhân dân vùng giải phóng ở miền Nam, góp phần đào tạo thế hệ trẻ và nuôi dưỡng khát vọng độc lập, tự do cho đồng bào vùng giải phóng; đáp ứng nhu cầu bồi dưỡng nguồn nhân lực cho cuộc kháng chiến lâu dài, gian khổ; thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng, của Bác Hồ.

Chỉ trong vòng 4 tháng sau ngày 30-4-1975, nhờ sự chi viện kịp thời của ngành giáo dục và sự đóng góp to lớn của các “nhà giáo đi B”, toàn bộ hệ thống trường học ở các tỉnh miền Nam đã nhanh chóng được tái lập, khai giảng bình thường - một thành công vang dội, mang dấu ấn ngành giáo dục.

Tham dự cuộc gặp mặt tri ân có đại diện 80 nhà giáo - những nhân chứng sống của một thời hoa lửa, đại diện hơn 3.000 nhà giáo được điều động công tác giáo dục tại các tỉnh phía Nam trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đây là lần đầu tiên Bộ GD-ĐT tổ chức gặp mặt đại diện Nhà giáo được điều động làm công tác giáo dục tại miền Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhân hướng tới kỷ niệm 80 năm thành lập ngành giáo dục Việt Nam. Sự kiện khẳng định sự trân trọng, biết ơn đối với thế hệ những thầy cô đã hy sinh tuổi thanh xuân cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh, nhắc đến "nhà giáo đi B" là nhắc đến những chuyến hành quân đi bộ vượt dãy Trường Sơn hùng vĩ, hiểm trở. Đó là những tháng ngày mà gian khổ, hiểm nguy dường như không có giới hạn. Trên vai họ phải đeo chiếc ba lô nặng hơn 30 kg là hành trang cá nhân, gạo và thực phẩm. Họ đi bộ như vậy hàng tháng trời, ăn cơm nắm, uống nước suối, ngủ võng rừng, vừa đi vừa phải tránh bom đạn của kẻ thù và các hiểm họa bất thường khác.

Cuộc hành quân đó phải đi từ 2 - 3 tháng, thậm chí phải mất 4 - 5 tháng mới tới nơi nhận nhiệm vụ, tùy theo cung đường của mỗi đoàn. “Họ ra đi là để lại sau lưng cả một gia đình với bố mẹ già, vợ trẻ và các con thơ vài ba tháng tuổi hoặc dăm bảy tuổi đời - lứa tuổi đang rất cần sự chăm sóc dạy bảo của cả cha và mẹ. Họ phải tự đấu tranh tư tưởng giữa trách nhiệm làm con, làm cha, làm chồng và nghĩa vụ với non sông đất nước”, Thứ trưởng nêu.

Hơn 3.000 thầy cô đã rời bục giảng, xếp lại việc riêng, lên đường vào chiến trường miền Nam, trở thành những “chiến sĩ trên mặt trận văn hóa - giáo dục”. Họ không chỉ dạy học mà còn dựng lớp, chống giặc, thậm chí anh dũng hy sinh, để lại những bản anh hùng ca bất diệt trong lịch sử ngành giáo dục. “Nhà giáo đi B” là biểu tượng sáng ngời của trí tuệ, lòng dũng cảm và tình yêu Tổ quốc.

Với thông điệp “mỗi nhà giáo hôm nay hãy là một “nhà giáo đi B thời bình” - sẵn sàng đến những nơi khó khăn nhất, gánh vác việc gian khổ nhất vì học trò và vì đất nước, Bộ GD-ĐT cam kết phát huy truyền thống, tiếp tục tôn vinh những đóng góp của các thế hệ thầy cô trong sự nghiệp đào tạo thế hệ trẻ hôm nay...

Tại cuộc gặp mặt, các “nhà giáo đi B” đã xúc động chia sẻ ký ức về một thời gian khó nhưng oanh liệt.

