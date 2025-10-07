Đề xuất vi phạm dạy thêm học thêm bị phạt tiền từ 10-20 triệu đồng, đình chỉ hoạt động giáo dục

Bộ GD-ĐT công bố dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 04/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Trong đó, nêu rõ đề xuất xử phạt với vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm.

Dự thảo bổ sung các hành vi vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm; tư vấn du học; hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục, kiểm định chất lượng giáo dục nhằm bảo đảm tính răn đe trong thực tiễn.

Vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm, dự thảo nêu rõ: phạt tiền từ 2 - 5 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau: tổ chức dạy thêm, học thêm đối với học sinh tiểu học không đúng quy định; dạy thêm ngoài nhà trường có thu tiền của người học thuộc trường hợp không được dạy thêm hoặc không báo cáo với hiệu trưởng, giám đốc, người đứng đầu nhà trường; tham gia quản lý, điều hành việc dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường không đúng quy định.

Phạt tiền từ 5 - 10 triệu đồng đối với cơ sở giáo dục có một trong các hành vi vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm trong nhà trường như sau: tổ chức dạy thêm không đúng đối tượng; tổ chức dạy thêm khi không có đơn đăng ký học thêm của người học theo từng môn học ở từng khối lớp; không xây dựng kế hoạch tổ chức dạy thêm đối với từng môn học ở từng khối lớp; không công khai trên trang thông tin điện tử của nhà trường hoặc không niêm yết tại nhà trường kế hoạch tổ chức dạy thêm; xếp lớp, xếp thời khóa biểu và tổ chức dạy thêm, học thêm không bảo đảm một trong các yêu cầu theo quy định của pháp luật hiện hành; thu tiền dạy thêm, học thêm.

Phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường như sau: tổ chức dạy thêm, học thêm khi không có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật; không công khai hoặc công khai không đầy đủ, công khai không đúng với thực tế các nội dung về tổ chức dạy thêm, học thêm theo quy định của pháp luật.

Nghị định nêu, hình thức xử phạt bổ sung: đình chỉ hoạt động giáo dục hoặc dịch vụ giáo dục từ 6 - 12 tháng đối với hành vi vi phạm.

Biện pháp khắc phục hậu quả: buộc trả lại số tiền đã thu và chịu mọi chi phí tổ chức trả lại đối với hành vi vi phạm.

PHAN THẢO