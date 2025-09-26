Bỏ phí thị thực để thu hút nhân tài

Theo tờ Guardian, Thủ tướng Anh Keir Starmer đang xem xét các đề xuất bãi bỏ một số loại phí thị thực để thu hút các nhân tài toàn cầu, bao gồm giới khoa học và chuyên gia kỹ thuật số, nhằm tăng hỗ trợ cho các mục tiêu tăng trưởng kinh tế của xứ sương mù.

Một trong các ý tưởng đang được cân nhắc là miễn phí thị thực đối với người đã theo học tại 5 trường đại học hàng đầu thế giới hoặc đã giành được các giải thưởng danh giá. Một nhóm chuyên trách của Thủ tướng Anh đã thảo luận kế hoạch này từ trước khi Chính phủ Mỹ công bố chính sách mới đối với thị thực H-1B dành cho lao động nước ngoài có chuyên môn cao.

Hiện Anh áp dụng thị thực nhân tài toàn cầu từ năm 2020, dành cho những người có tài năng xuất chúng trong các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, nhân văn, y học, công nghệ số, nghệ thuật và văn hóa. Lệ phí cho loại thị thực này là 766 bảng Anh (khoảng 1.000USD), cộng thêm khoản phụ thu y tế 1.035 bảng Anh (1.393USD)/năm và được áp dụng cho cả người xin thị thực lẫn người thân trong gia đình. Những người xin loại thị thực trên không cần phải có bảo lãnh của cơ quan tuyển dụng, đồng thời được rút ngắn các thủ tục định cư tại Anh. Trong năm tài chính kết thúc vào tháng 6-2023, Anh cấp thị thực nhân tài toàn cầu cho 3.901 người, tăng 76%. Chính phủ Anh đang muốn đẩy nhanh cấp thị thực nhân tài toàn cầu trước thềm công bố ngân sách mùa thu vào cuối tháng 11-2025.

Trong Sách trắng về nhập cư đưa ra đầu năm nay, Công đảng cầm quyền cam kết sẽ tăng số người đến Anh thông qua các loại thị thực thu hút nhân tài chất lượng cao, với ưu tiên dành cho những người có thể thúc đẩy tăng trưởng trong các ngành chiến lược. Số lượng đơn xin thị thực lao động lành nghề tại Anh có xu hướng giảm mạnh trong thời gian gần đây, do phí thị thực tăng mạnh và quy định mới yêu cầu người lao động phải có kỹ năng cao hơn.

Kế hoạch thu hút các nhân tài toàn cầu được Chính phủ Anh đưa ra thảo luận trong bối cảnh nền kinh tế Anh chịu nhiều sức ép, các yếu tố như chi phí lao động tăng cao và tình trạng thiếu hụt kỹ năng nghiêm trọng đang tạo ra thách thức dài hạn cho các doanh nghiệp. Theo số liệu mới nhất được Văn phòng Thống kê quốc gia Anh (ONS) công bố, nhu cầu lao động sụt giảm ở 9/18 ngành công nghiệp chủ chốt trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 8-2025, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất vốn đang có dấu hiệu thu hẹp.

Chuyên gia Monica George Michail thuộc Viện Nghiên cứu Kinh tế và Xã hội quốc gia (NIESR) nhận định, tỷ lệ động lực tuyển dụng đang suy yếu nhanh chóng khiến khả năng tăng trưởng tiền lương sẽ tiếp tục giảm, có thể xuống khoảng 4% vào cuối năm. Bên cạnh áp lực chi phí, các thay đổi về quy định và chính sách nhập cư hậu Brexit (Anh rời khỏi Liên minh châu Âu) cũng đang khiến thị trường lao động trở nên khó khăn hơn.

Phí thị thực cao hơn và yêu cầu lương tối thiểu cao hơn khiến các ngành từng phụ thuộc vào lao động từ Liên minh châu Âu như nhà hàng - khách sạn, nông nghiệp, xây dựng và chăm sóc sức khỏe cũng gặp khó khăn trong tuyển dụng. Do đó, theo giới chuyên gia kinh tế, việc mở cửa cho lao động có tay nghề vào Vương quốc Anh và xây dựng một hệ thống nhập cư được kiểm soát và có khả năng phản ứng linh hoạt, nhằm duy trì dòng đầu tư vào nước này là chính sách cần thiết trong bối cảnh hiện nay.

