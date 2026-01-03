Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh tấn công Venezuela

Truyền hình CBS dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết rạng sáng 3-1 (giờ Washington), Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào nhiều mục tiêu bên trong lãnh thổ Venezuela, trong đó có các cơ sở quân sự.

Trận không kích của Mỹ vào Venezuela. Nguồn: X

Trong phản ứng chính thức, Chính phủ Venezuela khẳng định Mỹ “sẽ không thể đạt được mục đích” mà Caracas cho là nhằm chiếm đoạt dầu mỏ và khoáng sản của nước này. Đồng thời kiên quyết phản đối cái gọi là “cuộc xâm lược quân sự cực kỳ nghiêm trọng” của Mỹ sau khi nhiều vụ nổ làm rung chuyển Thủ đô Caracas và các khu vực lân cận vào rạng sáng cùng ngày.

Một vụ nổ tại Thủ đô Caracas, Venezuela, được cho là từ cuộc tấn công của Mỹ. Ảnh: AL JAZEERA

Theo tuyên bố của Chính phủ Venezuela, các cuộc tấn công cũng xảy ra tại các bang Miranda, Aragua và La Guaira, khiến Tổng thống Nicolas Maduro ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc và huy động các lực lượng phòng thủ.

Trên mặt trận ngoại giao, Venezuela thông báo sẽ viện dẫn Điều 51 của Hiến chương Liên hợp quốc để thực thi quyền tự vệ chính đáng, đồng thời đưa các cáo buộc liên quan ra Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Cộng đồng các quốc gia Mỹ Latinh và Caribe (CELAC) và Phong trào Không liên kết.

Theo lời các nhân chứng và hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy nhiều tiếng nổ, máy bay và các cột khói đen xuất hiện tại nhiều khu vực trong Thủ đô Caracas, bắt đầu vào khoảng 2 giờ sáng (giờ địa phương). Một khu vực phía Nam thành phố, gần một căn cứ quân sự lớn, đã bị mất điện.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần tuyên bố sẽ tiến hành các chiến dịch trên bộ tại Venezuela, song chưa công khai nêu rõ mục tiêu. Các hãng tin phương Tây cho biết ông Trump đã gây sức ép riêng đối với Tổng thống Maduro nhằm buộc ông rời bỏ quyền lực, đồng thời nhận định hồi đầu tuần rằng việc ông Maduro từ chức là điều “khôn ngoan”.

Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã ban hành lệnh cấm các chuyến bay thương mại của Mỹ đi vào không phận Venezuela, với lý do “hoạt động quân sự đang diễn ra”.

Theo FAA, cảnh báo nói trên được ban hành dưới hình thức “thông báo tới phi công” được đưa ra ngay sau 1h sáng theo giờ Bờ Đông nước Mỹ.

KHÁNH MINH