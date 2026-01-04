Mỹ công bố hình ảnh Tổng thống Nicolas Maduro tại New York

Ngày 4-1, tài khoản phản ứng nhanh của Nhà Trắng (Rapid Response 47) công bố video Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tại New York sau khi bị lực lượng Mỹ bắt giữ trong một chiến dịch quân sự ở Caracas.

Tài khoản phản ứng nhanh của Nhà Trắng công bố video Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Nguồn: RAPID RESPONSE 47

Trong đoạn video đăng trên mạng xã hội X, Tổng thống Nicolas Maduro bị áp giải vào trụ sở Cơ quan Phòng chống Ma túy Mỹ (DEA) tại Manhattan. Ông Nicolas Maduro mặc trang phục màu đen, đội mũ sẫm màu, tay cầm chai nước, di chuyển dưới sự kiểm soát của các nhân viên liên bang bên trong trụ sở DEA tại khu Chelsea.

Sau khi hoàn tất thủ tục tại DEA, ông Nicolas Maduro cùng phu nhân Cilia Flores được đưa đến Trung tâm giam giữ Metropolitan tại Brooklyn. Tại đây, 2 người sẽ bị tạm giam để chờ ra Tòa án Liên bang khu vực Nam New York - nơi cáo trạng về khủng bố, ma túy và các tội danh liên quan đang được xúc tiến.

Dự kiến, ông Nicolas Maduro và phu nhân sẽ ra hầu tòa sớm nhất vào đầu tuần tới.

Đoạn video đăng tải trên tài khoản phản ứng nhanh của Nhà Trắng. Nguồn: RAPID RESPONSE 47

Trong diễn biến khác, trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Giao thông vận tải Sean Duffy thông báo Cục Hàng không Liên bang (FAA) đã dỡ bỏ các hạn chế đối với không phận khu vực Caribbean vốn được áp đặt từ sáng sớm ngày 3-1.

Theo ông Sean Duffy, các hạn chế ban đầu đối với không phận Caribe sẽ hết hiệu lực vào lúc 12 giờ sáng 4-1 (giờ miền Đông Mỹ) và các chuyến bay có thể bắt đầu hoạt động trở lại. Tuy nhiên, không có thông tin nào được đề cập về không phận của Venezuela, khu vực mà FAA cũng đã áp đặt các lệnh hạn chế trước đó.

PHƯƠNG NAM