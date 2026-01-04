Các nghị sĩ đảng Dân chủ tại Hạ viện Mỹ họp khẩn về vấn đề Venezuela

Tờ Politico đưa tin, ngày 4-1 (giờ địa phương), các nghị sĩ đảng Dân chủ tại Hạ viện Mỹ dự kiến tổ chức họp khẩn theo hình thức trực tuyến thảo luận về chiến dịch quân sự của Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Venezuela.

Đồi Capitol (Hạ viện Mỹ) tại Washington, D.C., Mỹ. Ảnh: XINHUA

Theo lịch trình, đầu tuần tới, Hạ viện Mỹ mới quay trở lại làm việc tại Washington D.C. nên cuộc họp trực tuyến được xem là kênh trao đổi nội bộ khẩn cấp của các nghị sĩ đảng Dân chủ.

Cuộc họp được lên kế hoạch sau khi các lãnh đạo đảng Dân chủ gồm lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Hakeem Jeffries và lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Chuck Schumer chỉ trích chính phủ của Tổng thống Mỹ không tham vấn Quốc hội trước khi tiến hành cuộc tấn công, đồng thời yêu cầu Nhà Trắng sớm tổ chức một cuộc họp báo cáo chi tiết.

Các nghị sĩ đảng Dân chủ cho biết trong các buổi báo cáo gần đây về kế hoạch dành cho Venezuela, các quan chức cấp cao trong chính phủ của Tổng thống Mỹ một mực khẳng định không hề có kế hoạch lật đổ chính quyền tại Caracas. Tuy nhiên, Mỹ đã tấn công Venezuela. Đây được xem là cuộc can thiệp trực tiếp nhất của Mỹ vào khu vực Mỹ Latinh kể từ sau chiến dịch tấn công Panama năm 1989.

Theo MSN, ngoài các quan ngại về quy trình pháp lý, một số nghị sĩ đảng Dân chủ còn chỉ trích mục tiêu thực sự của chiến dịch quân sự tại Venezuela. Hạ nghị sĩ Jake Auchincloss (bang Massachusetts) cho rằng chiến dịch của Mỹ và việc bắt giữ ông Nicolas Maduro không liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy, mà có thể do lợi ích của các tập đoàn năng lượng Mỹ,

Venezuela được đánh giá là quốc gia có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới nhưng sản lượng khai thác thấp do tác động của các lệnh trừng phạt quốc tế. Phát biểu sau vụ tấn công, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ kiểm soát trữ lượng dầu mỏ khổng lồ của Venezuela và kêu gọi các doanh nghiệp Mỹ đầu tư hàng tỷ USD để khôi phục ngành dầu khí của nước này.

PHƯƠNG NAM