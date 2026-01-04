Venezuela: Phó Tổng thống Delcy Rodriguez được bổ nhiệm làm tổng thống lâm thời

Theo Global Times, Tòa án Tối cao Venezuela chỉ định Phó Tổng thống Delcy Rodriguez đảm nhiệm vai trò tổng thống lâm thời trong bối cảnh Tổng thống Nicolas Maduro bị bắt giữ trong chiến dịch quân sự của lực lượng Mỹ.

Tòa án Tối cao Venezuela chỉ định Phó Tổng thống Delcy Rodriguez đảm nhiệm vai trò tổng thống lâm thời. Ảnh: VCG

Tòa Hiến pháp nêu rõ bà Delcy Rodriguez sẽ đảm nhiệm "chức vụ Tổng thống Cộng hòa Bolivar Venezuela, nhằm đảm bảo sự liên tục về mặt hành chính và quốc phòng toàn diện của quốc gia".

Phán quyết cũng cho biết tòa án sẽ thảo luận vấn đề này để xác định khuôn khổ pháp lý áp dụng nhằm đảm bảo sự liên tục của nhà nước, việc điều hành chính phủ và bảo vệ chủ quyền trong bối cảnh Tổng thống Cộng hòa bị buộc phải vắng mặt.

Trước đó, Phó Tổng thống Delcy Rodriguez cho biết bà đã triệu tập Hội đồng Quốc phòng sau khi Mỹ tuyên bố tiến hành chiến dịch quân sự tại Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro.

Theo bà Delcy Rodriguez, mục tiêu của chiến dịch do Mỹ tiến hành là "đảo chính và chiếm đoạt tài nguyên thiên nhiên" của Venezuela. Bà nhấn mạnh: "Chúng tôi sẵn sàng bảo vệ Venezuela, chúng tôi sẵn sàng bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên của mình".

Phó Tổng thống Venezuela cho biết thêm hội đồng này bao gồm Chủ tịch Quốc hội Jorge Rodriguez, Chủ tịch Tòa án Hiến pháp Tối cao Caryslia Rodriguez, Bộ trưởng Quốc phòng Vladimir Padrino Lopez và một số nhân vật quan trọng khác.

Bà Delcy Rodriguez, 56 tuổi, sinh ra tại Caracas và từng theo học ngành luật tại Đại học Trung tâm Venezuela. Bà là một trong những nhân vật nòng cốt của phong trào "Chủ nghĩa Chavismo" – phong trào chính trị do cố Tổng thống Hugo Chavez sáng lập và được ông Nicolas Maduro tiếp quản lãnh đạo kể từ khi ông Chavez qua đời năm 2013. Trước khi trở thành Phó Tổng thống năm 2018, bà từng giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao và Chủ tịch Hội đồng Hiến pháp Quốc gia. Bà được coi là kiến trúc sư chính trong nỗ lực duy trì sự ổn định kinh tế của Venezuela dưới áp lực từ các lệnh trừng phạt quốc tế. Anh trai của bà Delcy Rodriguez, ông Jorge Rodriguez, hiện là Chủ tịch Quốc hội Venezuela.

PHƯƠNG NAM