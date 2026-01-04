Lợi cả đôi đường

Văn phòng Cấp bằng sáng chế Nhật Bản cho biết sẽ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong việc hướng dẫn, chia sẻ tài liệu với các quốc gia đang phát triển, bắt đầu từ tháng này.

Sáng kiến này nhằm rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ cấp bằng sáng chế, đồng thời hỗ trợ nâng cao năng lực thẩm định cho các cơ quan sở hữu trí tuệ ở những nền kinh tế mới nổi. Chương trình sẽ được triển khai thí điểm tại Thái Lan, sau đó mở rộng dần sang các quốc gia khác, với mục tiêu tăng cường bảo vệ quyền lợi của các doanh nghiệp Nhật Bản trong quá trình mở rộng hoạt động ra nước ngoài.

Cụ thể, các quốc gia tham gia sẽ cung cấp danh sách các sáng chế dự kiến được thẩm định. Dựa trên danh sách này, Văn phòng Cấp bằng sáng chế Nhật Bản sẽ sử dụng AI để tạo các bản tóm tắt về những trường hợp thẩm định trước đây có nội dung tương đồng, trong đó nêu rõ cơ sở và lý do của các quyết định thẩm định, cùng những vấn đề liên quan.

Bằng sáng chế là quyền độc quyền sử dụng và kinh doanh một phát minh. Do bằng sáng chế thường chỉ có hiệu lực tại quốc gia nơi được cấp, các doanh nghiệp và cá nhân buộc phải nộp đơn xin cấp bằng sáng chế riêng tại từng quốc gia nơi họ hoạt động.

Tại Nhật Bản, các chuyên viên thẩm định sẽ đánh giá liệu một sáng chế có tính mới và tính sáng tạo hay không. Theo Văn phòng Cấp bằng sáng chế Nhật Bản, quy trình thẩm định tại nước này nằm trong nhóm nhanh nhất thế giới, với thời gian trung bình chỉ hơn 1 năm kể từ khi nộp đơn đến khi được cấp bằng. Trong khi đó, tại Mỹ và nhiều quốc gia châu Âu, quá trình này thường kéo dài khoảng 2 năm. Ngược lại, nhiều nền kinh tế mới nổi chưa có hệ thống thẩm định hiệu quả.

Tại Thái Lan, thời gian hoàn tất thủ tục cấp bằng sáng chế hiện nay kéo dài hơn 3 năm. Tuy nhiên, khi kết hợp sáng kiến mới này với khuôn khổ thẩm định nhanh đang được Nhật Bản và một số quốc gia áp dụng, thời gian xử lý tại các nước tham gia dự kiến sẽ rút ngắn xuống còn khoảng 1 năm.

VIỆT LÊ