Liên hợp quốc họp khẩn về Venezuela

Theo UN News, ngày 3-1 (giờ địa phương), Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres cho biết ông "vô cùng lo ngại" trước tình hình căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela trong những tháng gần đây, mà đỉnh điểm là thông tin lực lượng đặc nhiệm Mỹ tấn công và bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro.

Phát ngôn viên của Tổng thư ký LHQ Stéphane Dujarric nêu rõ Tổng thư ký Antonio Guterres kêu gọi tất cả các bên liên quan tham gia một tiến trình "đối thoại toàn diện" phù hợp với nhân quyền và luật pháp quốc tế.

Cùng ngày, Phái đoàn đại diện thường trực Venezuela tại LHQ đã gửi một lá thư khẩn cấp cho Đại sứ Abukar Dahir Osman của Somalia, nước giữ cương vị Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ tháng 1-2026, trong đó lên án mạnh mẽ hành động quân sự đơn phương của lực lượng vũ trang Mỹ nhằm vào quốc gia Nam Mỹ này.

Cùng với Colombia, Venezuela cũng đã yêu cầu HĐBA tổ chức một cuộc họp khẩn cấp liên quan vụ tấn công của Mỹ. Theo nguồn tin từ LHQ, sau khi tham vấn nhanh với các nước ủy viên HĐBA, Chủ tịch HĐBA Somalia thông báo cuộc họp khẩn của cơ quan quyền lực nhất LHQ dự kiến diễn ra vào ngày 5-1 tới.

Trước đó, vào ngày 23-12-2025, Hội đồng Bảo an LHQ đã họp khẩn, thảo luận về tình hình căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela. Cuộc họp được triệu tập theo đề nghị của Venezuela, với sự ủng hộ của Nga và Trung Quốc.

LHQ họp khẩn về căng thẳng Venezuela - Mỹ, ngày 23-12-2025. Ảnh: UN PHOTO/XINHUA

Trong diễn biến liên quan, theo CBS News, máy bay chở ông Nicolas Maduro và vợ, bà Cilia Flores, đã hạ cánh xuống căn cứ không quân Stewart ở New York. Nhà lãnh đạo Venezuela và vợ dự kiến được đưa đến giam giữ tại Trung tâm Giam giữ Thủ đô (MDC), một cơ sở liên bang ở Brooklyn. MDC là một trong số ít trung tâm giam giữ tại Mỹ có khả năng tiếp nhận các bị cáo cần chế độ an ninh nghiêm ngặt nhất. Nơi này từng giam giữ trùm ma túy Joaquin "El Chapo" Guzman, Luigi Mangione, Sean "Diddy" Combs và Ghislaine Maxwell.

Nhà lãnh đạo Venezuela dự kiến phải đối mặt với các cáo buộc về ma túy và vũ khí tại tòa án liên bang Manhattan vào đầu tuần tới. Bộ Tư pháp Mỹ đã công bố bản cáo trạng chống lại ông Nicolas Maduro, cùng với vợ và con trai ông.

Hiện các nước tiếp tục bày tỏ sự không đồng tình với chiến dịch quân sự của Mỹ tại Venezuela. Ngay tại Mỹ, các cuộc biểu tình phản đối Mỹ phát động cuộc chiến nhằm vào Venezuela đã nổ ra tại nhiều tiểu bang và thành phố trên khắp xứ sở cờ hoa.

PHƯƠNG NAM