Bộ sách "Tiếng Việt giàu đẹp" có thêm hai ấn phẩm

Trong khuôn khổ Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2026, sáng 19-4, tại Đường sách TPHCM, NXB Trẻ tổ chức chương trình giao lưu, tọa đàm với chủ đề “Tiếng Việt lạ mà quen”.

Bộ sách Tiếng Việt giàu đẹp của NXB Trẻ xuất bản lần đầu tiên từ khoảng năm 2000, đến nay đã có 14 tựa sách đã xuất bản. Mới đây, bộ sách vừa có thêm 2 ấn phẩm Tầm nguyên từ điểnÀ ơi tiếng nước tôi, cả hai cùng bàn luận về những chủ đề liên quan đến tiếng Việt ở nhiều góc độ khác nhau.

Sau hơn 25 năm, bộ sách "Tiếng Việt giàu và đẹp" đã xuất bản được 14 tựa sách với sự đóng góp của nhiều tác giả. Ảnh: HỒ SƠN
Hai ấn phẩm vừa được ra mắt của bộ sách "Tiếng Việt giàu đẹp"

Trong đó, À ơi tiếng nước tôi là sự tiếp nối của nhà báo Dương Thành Truyền sau Tình ca tiếng nước ta được xuất bản vào năm 2024, ghi chép lại những hiện tượng kỳ thú riêng có của tiếng Việt, từ chuyện xưa tích cũ cho đến lời ăn tiếng nói thời hiện đại. Còn Tầm nguyên từ điển của Vân-Hạc Lê Văn Hòe (1911 - 1968), cung cấp góc nhìn cụ thể hơn về một thời đại trong ngôn ngữ dân tộc, nhiều từ vẫn được sử dụng đến tận ngày nay.

Các diễn giả tại chương trình giao lưu, từ trái qua: nhà báo Dương Thành Truyền, GS-TS Nguyễn Đức Dân, PGS-TS Trịnh Sâm và MC Phương Huyền. Ảnh: HỒ SƠN

Liên quan đến câu chuyện giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, nhất là trong bối cảnh bùng nổ của mạng xã hội hiện nay, PGS-TS Trịnh Sâm chỉ ra một thực tế có một xu hướng gọi không đúng tên. “Nhiều người đang có xu hướng dùng những từ ngữ xa rời bản chất. Nguyên tắc của ngôn ngữ là phải gọi đúng tên, đúng sự kiện...", PGS-TS Trịnh Sâm lý giải.

Còn theo GS-TS Nguyễn Đức Dân, trước đây, ông từng chỉ ra tình trạng lộn xộn chính tả. Theo ông, việc Bộ GD-ĐT đưa ra quy định đồng nhất giữa “i” và “y” đã gặp không ít tranh cãi là vì không chú ý đến luật thẩm mỹ trong tiếng Việt. Ngoài ngữ nghĩa thì ngôn ngữ tiếng Việt còn có luật thẩm mỹ, do đó, khi hoạch định chính sách, nghiên cứu về ngôn ngữ cần chú ý đến yếu tố này.

HỒ SƠN

