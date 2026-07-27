Hôm nay 27-7, dự kiến Bắc bộ và Nam bộ mưa diện rộng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, từ chiều tối nay 27-7, Bắc bộ bước vào một đợt mưa lớn, trong khi Nam bộ tiếp tục có mưa dông diện rộng.

Nhiều nơi ở miền Bắc có mưa trở lại từ chiều, tối nay. Ảnh: PHÚC HẬU

Sau khi bão số 2 suy yếu và tan trên đất liền Trung Quốc, hiện nay, thời tiết nước ta chủ yếu chịu tác động của gió mùa Tây Nam kết hợp với rãnh áp thấp.

Tại Hà Nội, ban ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất khoảng 34-35 độ C. Đến chiều tối và đêm, Hà Nội có mưa rào và dông rải rác. Mưa lớn tập trung chủ yếu ở khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ, song Hà Nội vẫn cần đề phòng dông, lốc, sét và gió giật mạnh.

Đợt mưa lớn từ chiều tối nay đến hết ngày 28-7 tập trung tại Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La, với lượng mưa phổ biến 30-70mm, nhiều nơi trên 150mm. Đêm 28-7, các địa phương này tiếp tục có mưa vừa, mưa to.

Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 50-120mm, cục bộ trên 250mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.

Tại TPHCM và các tỉnh Nam bộ, ban ngày có nắng gián đoạn. Từ chiều và tối nay, mưa dông phát triển trên diện rộng, nhiều nơi có mưa vừa, cục bộ mưa to đến rất to trên 100mm.

Ở Trung bộ, từ Thanh Hóa đến TP Huế và khu vực duyên hải Nam Trung bộ, ban ngày nhiều nơi có nắng nóng, nhiệt độ phổ biến 34-36 độ C. Đến chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, từ ngày 30 đến 31-7, mưa tại Nam bộ và cao nguyên Trung bộ có xu hướng giảm dần. Sau cao điểm mưa từ chiều tối 27 đến hết ngày 28-7, mưa lớn ở Bắc bộ cũng sẽ thu hẹp phạm vi, chủ yếu còn xảy ra cục bộ tại khu vực vùng núi.

PHÚC VĂN