Những bức ảnh diệu kỳ

Sau hơn nửa thế kỷ, có những cuộc đoàn viên diễn ra chỉ với một khung ảnh nhỏ. Đằng sau hàng ngàn bức di ảnh liệt sĩ được phục dựng là hành trình của những người trẻ lặng thầm nối lại những cuộc đoàn viên và tiếp thêm niềm hy vọng cho thân nhân liệt sĩ.

Nhân dịp 27-7, khi các thành viên Đội phục dựng ảnh thiện nguyện Team Lee trao bức di ảnh vừa được phục dựng của liệt sĩ Huỳnh Thị Liên cho bà Huỳnh Thị Danh (ngụ xã Nhà Bè, TPHCM), bà Danh ôm lấy khung ảnh rồi bật khóc. Sau hơn nửa thế kỷ, gương mặt người chị đã hy sinh hiện lên rõ ràng, nguyên vẹn hơn tấm ảnh cũ đã bạc màu theo năm tháng.

Người mẹ từng mỏi mòn đi tìm con nay không còn để nhìn thấy khoảnh khắc ấy, còn bà Danh, người em gái đã thay mẹ hương khói cho chị suốt bao năm chỉ biết nghẹn ngào: “Nếu má còn sống, chắc má cũng vui lắm!...”.

Trong ký ức của bà Danh, chị Liên là người con gái đẹp nhất nhà, sống tình cảm và đặc biệt thương cha. Năm 17 tuổi, chị trốn gia đình tham gia cách mạng. Bà Danh còn nhỏ nên những ký ức về chị không còn nhiều. Một trong những kỷ niệm rõ nhất bà Danh còn giữ được là lần theo mẹ lên Tây Ninh thăm chị. Hai mẹ con đi sâu vào một vùng cao su, đường xa, trời mỗi lúc một tối, đến khoảng 9-10 giờ đêm mới gặp được chị Liên.

Chiến tranh qua đi, đất nước hòa bình, người mẹ hết ngày này qua ngày khác ngóng con, rồi tự mình đi tìm. Sau nhiều tháng lặn lội hỏi thăm, gia đình mới biết chị Liên đã hy sinh tại Tây Ninh và được báo ngày mất là 19-5, từ đó gia đình lấy ngày này làm ngày giỗ. Vì vậy, bức di ảnh được phục dựng chứa đựng cả nỗi nhớ của người mẹ đã dành gần trọn cuộc đời để mong con, tìm con.

Để những gương mặt đã nhạt nhòa theo năm tháng có thể trở lại rõ nét trong khung ảnh của mỗi gia đình là kết quả rất nhiều ngày, nhiều đêm lặng lẽ của những người trẻ trong Đội phục dựng ảnh thiện nguyện Team Lee.

Anh Lê Viết Thắng, trưởng nhóm, cho biết, hành trình của nhóm phục dựng ảnh liệt sĩ bắt đầu từ năm 2021. Qua một số trường hợp phục dựng ảnh ban đầu, khi trực tiếp chứng kiến niềm vui, sự xúc động của thân nhân lúc nhận lại chân dung người đã khuất, anh bắt đầu nghĩ đến những gia đình khác trên khắp cả nước, nơi có thể vẫn còn những tấm ảnh đã mờ nhòe, hư hỏng sau hàng chục năm, hoặc thậm chí không còn giữ được một bức ảnh nào của người thân đã hy sinh. Từ suy nghĩ ấy, công việc dần được mở rộng.

Sau gần 5 năm, Đội phục dựng ảnh thiện nguyện Team Lee đã phục dựng hơn 10.000 di ảnh tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước; riêng tại TPHCM, số lượng đã gần 200 bức.

Team Lee hiện có 17 thành viên trẻ đến từ nhiều vùng miền, làm nhiều ngành nghề khác nhau và không phải ai cũng làm công việc chuyên nghiệp liên quan đến hình ảnh. Việc phục dựng thường bắt đầu khi công việc thường ngày đã kết thúc, vào những buổi tối hoặc những khoảng thời gian ít ỏi sau giờ làm. Kinh phí do các thành viên tự đóng góp, từ phục dựng, in ảnh đến trao tận tay thân nhân đều được thực hiện miễn phí cho các gia đình liệt sĩ.

THU HOÀI - LÊ THOA - CẨM TUYẾT