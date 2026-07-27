TPHCM triển khai kế hoạch thu nhận ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin

UBND TPHCM vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác rà soát, cập nhật thông tin và thu nhận mẫu sinh phẩm ADN cho thân nhân của liệt sĩ chưa xác định thông tin trên địa bàn thành phố năm 2026.

Kế hoạch được triển khai nhằm chủ động trong công tác tích hợp dữ liệu thông tin ADN hài cốt liệt sĩ và thân nhân với Cơ sở dữ liệu Căn cước theo tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Công tác lấy mẫu, lưu mẫu ADN ở Nghĩa trang liệt sĩ TPHCM. Ảnh: MẠNH THẮNG

Đồng thời, tiếp tục quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ chưa xác định thông tin là nhiệm vụ xuyên suốt, là trách nhiệm của toàn xã hội, góp phần phát huy đạo lý “Đền ơn đáp nghĩa”, tri ân các gia đình thương binh, liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến tranh giành độc lập, tự do, bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ của Việt Nam.

Thành phố cũng đặt mục tiêu đẩy nhanh tiến độ xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về người có công với cách mạng và Cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ; tăng cường rà soát, thu thập, cập nhật, điều chỉnh, xác minh thông tin thân nhân gia đình liệt sĩ để bổ sung, làm giàu Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”.

Việc thu nhận thông tin ADN được xác định là một lộ trình hoàn thiện Đề án 06, chuẩn bị sẵn sàng tích hợp dữ liệu ADN hài cốt liệt sĩ và thân nhân với kho dữ liệu Căn cước, tạo cơ sở khoa học phục vụ công tác truy nguyên sinh trắc, tìm kiếm danh tính và thân nhân của các liệt sĩ chưa xác định được thông tin.

UBND TPHCM yêu cầu việc triển khai phải bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất, chặt chẽ, đồng bộ, xuyên suốt từ các sở, ban, ngành đến phường, xã, đặc khu; không để xảy ra thất thoát, lãng phí. Quá trình thực hiện theo phương châm “Quyết liệt trong chỉ đạo, tận tâm trong tham mưu, toàn lực trong thực hiện”, đáp ứng yêu cầu về tiến độ, hiệu quả theo kế hoạch đề ra.

Xác định đúng quan hệ thân nhân liệt sĩ, ưu tiên theo họ ngoại của liệt sĩ; thu nhận dữ liệu ADN đúng diện, đúng quy trình, đúng đối tượng và có phương án phù hợp đối với người cao tuổi, sức khỏe yếu hoặc khó khăn trong việc đi lại.

Kế hoạch được triển khai trên toàn địa bàn TPHCM, thực hiện thu thập thông tin thân nhân và liệt sĩ đang có hồ sơ do thành phố quản lý để tạo lập kho dữ liệu trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; đồng thời tổ chức thu nhận mẫu ADN đối với thân nhân theo dòng họ ngoại của liệt sĩ chưa xác định được danh tính, bao gồm cả trường hợp chưa xác định được phần mộ hoặc có phần mộ nhưng không có hài cốt. Đối tượng thực hiện gồm thân nhân hưởng trợ cấp của liệt sĩ và thân nhân theo dòng họ ngoại của liệt sĩ đang có hồ sơ do TPHCM quản lý.

Theo lộ trình, giai đoạn rà soát, cập nhật dữ liệu hoàn thành trước ngày 27-7-2026. Giai đoạn thu mẫu ADN dự kiến triển khai sau ngày 27-7-2026, theo lịch thu mẫu sinh phẩm do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) ban hành.

CẨM NƯƠNG