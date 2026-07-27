Đoàn đại biểu TPHCM viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Bà Rịa - Vũng Tàu

Sáng 27-7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bà Rịa - Vũng Tàu (phường Bà Rịa, TPHCM), đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn, đã đến viếng, dâng hoa và dâng hương các Anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2026).

Các đại biểu dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bà Rịa - Vũng Tàu

Cùng tham dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây); các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ, lãnh đạo các địa phương.

Trong không khí trang nghiêm, đoàn đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Mẹ Việt Nam Anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ.

Đoàn đã dành phút mặc niệm để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ độc lập, tự do của Tổ quốc và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Đồng chí Đặng Minh Thông thắp nhang phần mộ liệt sĩ

Sau nghi thức dâng hoa, dâng hương, các đại biểu đến từng phần mộ các Anh hùng liệt sĩ để thắp hương tưởng niệm, bày tỏ lòng tri ân sâu nặng và sự tưởng nhớ đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh vì sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc.

Các đại biểu dâng hương tại lễ viếng

TRÚC GIANG