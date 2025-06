Bổ sung 4 mỏ cát cho đường cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng

Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng kiểm tra tiến độ Dự án thành phần 4

Các mỏ cát được HĐND tỉnh Sóc Trăng thông qua để đưa vào khai thác gồm: mỏ MS08 thuộc địa phận xã Song Phụng, thị trấn Đại Ngãi (huyện Long Phú) và xã An Thạnh 1 (huyện Cù Lao Dung), diện tích 35ha, trữ lượng khoảng 700.000m3; mỏ MS09 thuộc thị trấn Long Phú (huyện Long Phú) và xã An Thạnh Tây, xã Đại Ân 1 (huyện Cù Lao Dung), diện tích 100ha, trữ lượng 600.000m3; mỏ MS12 thuộc xã An Lạc Tây (huyện Kế Sách), diện tích hơn 32,4ha, trữ lượng hơn 185.000m3; mỏ MS02 thuộc xã Phong Nẫm, xã An Lạc Tây (huyện Kế Sách), diện tích 3ha, trữ lượng 63.000m3.

Tổng trữ lượng của 4 mỏ cát sông trên là hơn 1,5 triệu m3, diện tích khoảng 170ha. Các mỏ cát trên sẽ được hoàn tất thủ tục để giao cho nhà thầu thi công khai thác cung cấp cho Dự án thành phần 4, đáp ứng tiến độ thi công của dự án.

QUANG TUẤN