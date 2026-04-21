Nâng cao tính chủ động trong công tác dân tộc, tôn giáo

Sáng 21-4, tại TPHCM, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Dân tộc và Tôn giáo và Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản của Ban Bí thư về công tác dân tộc, tôn giáo trong giai đoạn mới.

Chủ trì hội nghị có đồng chí Triệu Tài Vinh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo sở, ngành các địa phương; các đồng chí bí thư đảng ủy xã, phường, đặc khu.

Tại hội nghị, Ban tổ chức đã chiếu phim tư liệu về công tác đảm bảo an ninh trật tự ở vùng đồng bào tôn giáo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời triển khai các văn bản của Ban Bí thư về công tác dân tộc, tôn giáo.

Đại biểu nghe phổ biến các văn bản mới của Trung ương

Tăng cường nắm tình hình ngay từ cơ sở

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Triệu Tài Vinh nhấn mạnh, công tác dân tộc và công tác tôn giáo là vấn đề chiến lược, lâu dài, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững ổn định chính trị - xã hội và phát triển bền vững đất nước.

Theo đó, Ban Bí thư đã ban hành các Chỉ thị, Kết luận, Thông báo về một số chủ trương, nhiệm vụ tiếp tục thực hiện nhất quán, xuyên suốt quan điểm của Đảng về công tác dân tộc, tôn giáo trong tình hình mới; khẳng định công tác dân tộc, tôn giáo là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, phải đặt trong tổng thể chiến lược phát triển đất nước, gắn với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, công tác dân tộc, tôn giáo đặt ra yêu cầu cao hơn về sự chủ động, trực tiếp và hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện ngay từ cấp cơ sở. Điều đó đòi hỏi cấp ủy, chính quyền phải tăng cường nắm tình hình, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh, không để hình thành “điểm nóng”, bảo đảm giữ vững ổn định chính trị - xã hội từ sớm, từ xa.

Đồng chí Triệu Tài Vinh đánh giá, thời gian qua, công tác dân tộc, tôn giáo đạt nhiều kết quả quan trọng; nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành được nâng lên; phương thức lãnh đạo, tổ chức thực hiện có nhiều đổi mới. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin của đồng bào, giữ gìn bản sắc văn hóa và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Trong thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng cần tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả các văn bản của Ban Bí thư gắn với Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; bảo đảm thống nhất nhận thức và hành động với phương châm “đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”; chuyển mạnh từ “quản lý hành chính” sang “đồng hành, hỗ trợ và phát triển”.

Đồng thời, tiếp tục đổi mới phương thức công tác theo hướng bám sát cơ sở, phát huy vai trò của cấp ủy và cán bộ cơ sở trong tổ chức thực hiện, lấy người dân làm trung tâm; gắn công tác dân tộc, tôn giáo với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và giữ vững ổn định chính trị.

Định hướng chiến lược cho đô thị lớn, đa dân tộc, đa tôn giáo

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết trân trọng tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương để cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch phù hợp, hiệu quả với điều kiện thực tiễn của địa phương.

Trong những năm qua, công tác dân tộc và tôn giáo luôn được TPHCM quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt theo các quy định của Trung ương; đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng theo pháp luật và động viên đồng bào tín đồ các tôn giáo sống “tốt đời, đẹp đạo”.

Theo đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, sự ổn định này chính là nền tảng quan trọng giúp thành phố đạt được những kết quả toàn diện trên mọi lĩnh vực.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, việc triển khai các văn bản mới của Ban Bí thư về công tác dân tộc, tôn giáo có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vừa mang tính định hướng chiến lược, vừa đáp ứng yêu cầu thực tiễn của một đô thị lớn, đa dân tộc, đa tôn giáo.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; các cơ quan, bộ, ngành Trung ương đã chỉ đạo, hỗ trợ, phối hợp kịp thời để thành phố thực hiện tốt công tác dân tộc, công tác tôn giáo trong thời gian qua. Đồng thời, thành phố mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ và đồng hành của Trung ương trong thời gian tới.

Sau hợp nhất, TPHCM có diện tích hơn 6.772 km² và dân số hơn 14 triệu người. Thành phố có 53 dân tộc thiểu số, chiếm trên 4,3% tổng dân số; trong đó, có 4 dân tộc gồm Hoa, Khmer, Chăm, Chơ Ro có dân số đông và sinh sống tập trung thành cộng đồng. TPHCM hiện có 13 tôn giáo, trên 1.600 cơ sở tín ngưỡng, với hơn 4 triệu tín đồ. Thành phố có nhiều tổ chức tôn giáo lớn, tổ chức tôn giáo có trụ sở, văn phòng trung ương hoặc đầu mối đại diện quan trọng.

THU HOÀI