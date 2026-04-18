Phát huy vai trò già làng, người có uy tín, chức sắc tôn giáo tiêu biểu

Ngày 18-4, tại TP Cần Thơ, Tổng cục Chính trị phối hợp với TP Cần Thơ tổ chức chương trình gặp mặt già làng, trưởng thôn, trưởng ấp, trưởng khu, người có uy tín, chức sắc tôn giáo khu vực Nam bộ năm 2026.

Tham dự chương trình có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Dự chương trình còn có đồng chí Nguyễn Quang Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố trong khu vực và hơn 100 đại biểu là già làng, trưởng thôn, trưởng ấp, trưởng khu, người có uy tín, chức sắc tôn giáo khu vực Nam bộ.

Sáng sớm cùng ngày, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng Đoàn đại biểu đã đến viếng, thắp hương Đền thờ Vua Hùng (tại phường Bình Thủy, TP Cần Thơ).

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa dẫn đầu đoàn đại biểu đến viếng, thắp hương Đền thờ Vua Hùng

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn đại biểu tại Đền thờ Vua Hùng

Khu vực Nam bộ là địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước. Trong đó, các già làng, trưởng bản, trưởng thôn, trưởng ấp, trưởng khu, người có uy tín, chức sắc tôn giáo tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã có nhiều cống hiến trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đây cũng là lực lượng quan trọng phát huy vai trò “nhịp cầu nối ý Đảng với lòng dân” trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc; nâng cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; góp phần thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo và công tác dân vận của quân đội trong tình hình mới.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại chương trình gặp mặt

Phát biểu tại chương trình gặp mặt, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhiệt liệt chào mừng và chúc các vị già làng, trưởng thôn, trưởng ấp, trưởng khu, người có uy tín, chức sắc tôn giáo nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, thời gian qua, các vị già làng, trưởng thôn, trưởng ấp, trưởng khu, người có uy tín, chức sắc tôn giáo đã có những đóng góp hết sức quý báu trong việc tích cực vận động dòng họ, con cháu, tín đồ chấp hành pháp luật, tham gia bảo vệ an ninh trật tự, giữ gìn biên giới, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao tặng quà cho các đại biểu

Bên cạnh đó, các đơn vị quân đội trên địa bàn Nam bộ thông qua thực hiện tốt công tác dân vận đã góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, lan tỏa sâu rộng hình ảnh, phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ. Tiêu biểu là nhiều mô hình đã được triển khai hiệu quả, giàu tính nhân văn, như: Tết quân dân; Nghĩa tình quân dân vùng biên; Tăng cường gắn kết thân thiện, hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào dân tộc, tôn giáo; Nâng bước em đến trường - Con nuôi đồn Biên phòng…

Các đơn vị quân đội trên địa bàn Nam bộ tặng quà cho các trưởng thôn, người có uy tín, chức sắc tôn giáo

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các vị già làng, trưởng thôn, trưởng ấp, trưởng khu, người có uy tín, chức sắc tôn giáo trên địa bàn Nam bộ tiếp tục phát huy vai trò, uy tín và tầm ảnh hưởng của mình trong tuyên truyền, vận động nhân dân, tín đồ thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đặc biệt là các chủ trương chiến lược có tính cách mạng, đột phá trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước; tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân vững chắc; đóng góp thiết thực, hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ân cần thăm hỏi các vị chức sắc tôn giáo tại buổi gặp mặt

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục nâng cao nhận thức đầy đủ, đúng đắn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của các già làng, trưởng thôn, trưởng ấp, trưởng khu, người có uy tín, chức sắc tôn giáo. Quan tâm động viên, biểu dương kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi để các vị phát huy tốt vai trò nòng cốt trong đời sống xã hội; có tiếng nói trách nhiệm trong thực hiện dân chủ ở cơ sở, đại diện ý chí, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Bên cạnh đó, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh của địa phương, xây dựng niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch, phản động.

* Dịp này, Đoàn công tác của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam do Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa làm Trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh Trường Giáo dục chuyên biệt TP Cần Thơ, nhân kỷ niệm 28 năm Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18-4-1998 – 18-4-2026).

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa dẫn đầu đoàn công tác đến thăm và tặng quà Trường Giáo dục chuyên biệt TP Cần Thơ

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao quà cho tập thể Trường Giáo dục chuyên biệt TP Cần Thơ

TUẤN QUANG