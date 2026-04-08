Sửa đổi, bổ sung quy định về thi đua, khen thưởng phù hợp với thực tiễn

Đề phù hợp với thực tiễn vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Bộ Nội vụ chủ trì soạn thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

Chiều 8-4, trong chương trình kỳ họp Quốc hội khóa XVI, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình trình bày tờ trình của Chính phủ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình cho biết, sau hơn 2 năm triển khai thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022, công tác thi đua khen thưởng đã đi vào thực chất, song trước yêu cầu từ thực tế, nhất là việc sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, dẫn đến hệ thống văn bản trong công tác thi đua, khen thưởng cần sửa đổi, bổ sung.

Theo đó, một số quy định của Luật Thi đua, khen thưởng 2022 mang tính nguyên tắc chung chung, cần quy định rõ hơn, như tiêu chuẩn "tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh" của luật hiện hành thiếu định lượng cụ thể. Việc này nếu thay thế bằng tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" thì rất khó đạt được do tỷ lệ xếp loại bị giới hạn, chưa phù hợp với thực tiễn, tạo ra điểm nghẽn.

Cùng với đó, nguyên tắc "không khen thưởng nhiều lần, nhiều hình thức cho một thành tích đạt được" trong luật hiện hành có cách hiểu khác nhau trong thực tiễn, cần được quy định rõ hơn để thống nhất áp dụng. Một số quy định của luật hiện hành còn chồng chéo, bất cập, có tính khả thi chưa cao hoặc không còn phù hợp với thực tiễn, cần sửa đổi hoặc bãi bỏ…

Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, cơ quan thẩm tra tán thành sự cần thiết sửa đổi, bổ sung dự án luật để thể chế hóa chủ trương của Đảng về sắp xếp tổ chức bộ máy, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời khắc phục một số vướng mắc về tiêu chuẩn thi đua, khen thưởng.

Theo đó, cơ quan thẩm tra tán thành việc bổ sung nguyên tắc khen thưởng đối với các thành tích tiêu biểu liên quan đến đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số, ứng dụng khoa học và công nghệ. Tuy nhiên, Ủy ban đề nghị Chính phủ quy định nguyên tắc riêng đối với khen thưởng đột xuất, khen thưởng chuyên đề. Về hình thức khen thưởng, Ủy ban đề nghị Chính phủ quy định thuật ngữ rõ ràng để có cách hiểu thống nhất đối với khen thưởng phong trào và chuyên đề. Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị Chính phủ nghiên cứu các quy định về quỹ thi đua vì vẫn còn có nhiều ý kiến khác nhau.

Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị giữ nguyên như luật hiện hành đối với các nội dung như: quy định tiêu chuẩn về thời gian đối với cá nhân và tập thể để tặng hoặc truy tặng Huân chương Lao động, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc...

