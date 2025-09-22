Dự thảo bổ sung quy định về việc chi trả toàn bộ các khoản tiền gửi được bảo hiểm của người gửi tiền trong trường hợp tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt và thực hiện phương án phục hồi theo Luật Các tổ chức tín dụng.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng trình bày tờ trình tại phiên họp

Chiều 22-9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về dự án Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi).

Trình bày tờ trình tại phiên họp, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết, dự thảo Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi) nhằm bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người gửi tiền, và đảm bảo sự ổn định của hệ thống tài chính.

Một trong những thay đổi quan trọng nhất là việc điều chỉnh hạn mức trả tiền bảo hiểm theo hướng linh hoạt hơn, thay vì cố định như hiện nay. Dự thảo quy định Thống đốc Ngân hàng Nhà nước sẽ quyết định hạn mức chi trả bảo hiểm trong từng thời kỳ.

Dự thảo cũng quy định rút ngắn thời gian chuẩn bị và chi trả tiền bảo hiểm khi phát sinh nghĩa vụ trả tiền. Cụ thể, trong vòng 45 ngày làm việc kể từ thời điểm phát sinh nghĩa vụ, tổ chức bảo hiểm tiền gửi phải có trách nhiệm trả tiền bảo hiểm cho người được bảo hiểm tiền gửi.

“Quy định này đảm bảo người gửi tiền được chi trả sớm hơn, kịp thời hơn, giúp giảm bớt khó khăn tài chính cho họ trong trường hợp tổ chức tín dụng gặp sự cố”, nữ Thống đốc giải thích.

Đặc biệt, dự thảo bổ sung quy định về việc chi trả toàn bộ các khoản tiền gửi được bảo hiểm của người gửi tiền trong trường hợp tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt và thực hiện phương án phục hồi theo quyết định của Luật Các tổ chức tín dụng. Hạn mức chi trả này có thể vượt hạn mức thông thường. Đây là một chính sách đột phá, nhằm bảo vệ tối đa quyền lợi của người gửi tiền trong những tình huống rủi ro hệ thống, góp phần ngăn chặn nguy cơ đổ vỡ, duy trì an toàn hệ thống ngân hàng.

Về phía các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, dự thảo mở rộng các hình thức đầu tư của tổ chức bảo hiểm tiền gửi. Bên cạnh việc mua bán trái phiếu Chính phủ, tổ chức bảo hiểm tiền gửi còn có thể đầu tư vào trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi do các ngân hàng thương mại có vốn nhà nước trên 50% vốn điều lệ phát hành.

Dự thảo còn bổ sung quyền và nghĩa vụ cho tổ chức bảo hiểm tiền gửi được tham gia sâu hơn vào quá trình can thiệp sớm, kiểm soát đặc biệt, và xử lý sự cố, khủng hoảng của các tổ chức tín dụng. Tổ chức bảo hiểm tiền gửi có thể cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng bị kiểm soát đặc biệt, với lãi suất 0% và không cần tài sản bảo đảm trong một số trường hợp nhất định.

Cùng với đó, để có cơ sở áp dụng cơ chế phí linh hoạt, dự thảo bổ sung quy định về việc hoàn trả tiền nộp phí bảo hiểm tiền gửi phát sinh trước thời điểm đặt vào kiểm soát đặc biệt đối với các tổ chức tín dụng. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước sẽ quy định mức phí, việc áp dụng phí phân biệt phù hợp với hệ thống tổ chức tín dụng trong từng thời kỳ.

Trình bày quan điểm thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi lưu ý, việc giao Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định hạn mức trả tiền bảo hiểm trong từng thời kỳ là phù hợp, song cần có quy định hướng dẫn cụ thể về các nguyên tắc điều chỉnh hạn mức trả tiền bảo hiểm.

“Đối với việc chi trả vượt hạn mức, cần quy định rõ căn cứ xác định “trường hợp đặc biệt” cần chi trả vượt hạn mức, nghiên cứu quy trình phê duyệt minh bạch với sự tham gia của các cơ quan có liên quan như Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính…”, ông Phan Văn Mãi nhấn mạnh. Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị làm rõ hơn sự phù hợp giữa số dư tính phí bảo hiểm tiền gửi và số tiền bảo hiểm được trả.

